Bis zur Glotze – Die Highlights rund um das Summer Game Fest | Folge 147

Das Summer Game Fest ist nun offiziell vorbei, die letzte Präsentation war der „Black Voices in Gaming“ Showcast, welcher die Vielzahl der verschiedenen Präsentationen abschloss. Wir haben mal alle Ankündigungen aufgedröselt, die unser Interesse geweckt haben.

Es gab im Laufe des Summer Game Fest so viele Spieleankündigungen, dass wir unmöglich alle behandeln können. Aber Maarten und Tobias haben sich ihre Highlights herausgepickt und selbst da gibt es eine Menge Abwechslung. So freut sich Maarten zum Beispiel extrem auf Mina: The Hollower, das neue Projekt der Shovel Knight-Schöpfer Yacht Club Games. Auch dem Release von Constance, einem Metroidvania des deutschen Entwicklerstudios BTF sehnt er entgegen.

Tobias hingegen ist sehr an Chronicles: Medieval interessiert. Als Mittelalter-Fan ist das natürlich auch selbsterklärend. Und besonders die Ankündigung einer Neverwinter Nights 2 Enhanced Edition ließen ihn Freudensprünge machen.

Es gab aber auch ein paar nicht so erfreuliche Sachen. So wurde mehrmals mit Maartens Gefühlen gespielt, der sehnlich auch Hollow Knight: Silksong wartet und eine Menge Spott über sich ergehen lassen musste. Außerdem sprechen wir über das Planet Play Green Game Showcase, welches einfach nur ein einziges Greenwashing-Event war und mit KI generierten Inhalten, billigen Handyspielen und einer Dreistigkeit aufwartete. Das alles und noch viele weitere Spiele besprechen wir in dieser Folge.