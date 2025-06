Die Sims 4 – Die neue Erweiterung lässt eure Sims zu Feen werden

Die Sims 4 hat zwar schon ein paar Jahre auf dem Buckel, trotzdem wird die treue Spielerschaft erneut mit einem Erweiterungspack versorgt! In Die Sims 4 – Zauber der Natur dreht sich wie der Name schon sagt alles um die Natur. Eure Sims können sogar zu magischen Feen werden um eine tiefe Bindung mit ihr einzugehen.

Die Sims 4 wird feenhaft

In Die Sims 4 gibt es ja schon einiges an Fantasy Elementen. So können Sims Vampire, Werwölfe oder Magier werden. Wer sich noch an die Erweiterung Supernatural für Die Sims 3 erinnert, dem wird auffallen, dass nur noch Feen fehlten. Diese sind nun mit Die Sims 4 – Zauber der Natur verfügbar. Um eine Fee zu spielen könnt ihr entweder einen neuen Sim direkt als Fee erstellen oder ihr begebt euch, ähnlich wie schon beim Magier, auf eine Reise um in eine Fee verwandelt zu werden. Als Fee gibt es dann natürlich anpassbare Feenflügel und besondere Kräfte. Außerdem ernnähren sich Feen nicht mehr wie normale Sims, sondern müssen sich von Emotionen nähren. Genau wie jeder andere Sim kann die Fee sogar an zu wenig Emotionen verhungern und vorzeitig ableben. Außerdem könnt ihr zwischen Harmonie und Zwietracht wählen und so zwischen klassisch freundlichen oder frechen Feen wählen.

Die neue Nachbarschaft Innisgreen hält hingegen auch für Nicht-Feen neue Orte bereit, die ideal für Naturfreunde geeignet sind. Gemeinsam mit den neuen zahlreichen Objekten, etwa Pflanzentöpfe für Tische, kann es nun ziemlich grün zugehen. Passend zum Fokus auf Pflanzen können Sims nun unter verschiedenen Wehwechen leiden und mit der neuen Fähigkeit Arzneikunde direkt Heilmittel mit Zutaten aus der Natur herstellen.

Die Sims 4 – Zauber der Natur kostet rund 40 € und kann ab sofort erworben werden. Einen ersten Vorgeschmack findet ihr unten im Trailer.

Titelbild: © Electronic Arts

Quelle: Electronic Arts