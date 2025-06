Silent Hill – Konami und Blooper Team kündigen Remake von Teil 1 an

Nachdem bereits der zweite Teil ein erfolgreiches Remake spendiert bekommen hat, wird es auch zu dem Erstling von Silent Hill eine Neuauflage geben. Dies gaben Konami und Blooper Team bekannt. Letztere hatten auch das 2024-er Remake verantwortet.

Das große Comeback von Silent Hill

Es ist ungewöhnlich wie die Remake-Reihenfolge aussieht, denn nachdem erst Teil 2 der bekannten Horror-Reihe bekam, ist nun Teil 1 dran. Allerdings hüllte man sich darüber hinaus in Schweigen. Keine genannten Plattformen, kein Datum, keine inhaltlichen Details. Da SH2 Remake erst im Oktober letzten Jahres erschient, dürften wir noch weit von einem Release entfernt sein. Mutmaßlich hat Konami nach dem finanziellen Erfolg grünes Licht für ein weiteres Remake gegeben, nachdem sich der Erfolg abgezeichnet hat. Demnach wäre das Spiel noch in einer frühen Phase und einige Jahre von einem Release entfernt.

Lange müssen Fans der Reihe jedoch nicht auf Nachschub warten. Denn im Herbst erscheint erstmal Silent Hill f, welches erstmals nicht in der namensgebenden Stadt, sondern in Japan spielt. Der Titel erscheint bereits am 25. September für PC, PS5 und Xbox Series.

Bild: 2025 © Konami

Quelle: Konami