gamescom 2025 – Nintendo, Ubisoft und mehr: Erst Welle an Ausstellern bekannt gegeben

Allmählich rückt die gamescom 2025 immer näher und es beginnt die Zeit, in der stetig immer neue Aussteller der Messe enthüllt werden. Nintendo hatte bereits sehr bekannt gegeben nach langer Pause wieder dabei zu sein, aber nun nannte die Messe noch weitere Partner.

Viele große Namen für die gamescom 2025 bestätigt

Es schwankte irgendwo zwischen Überraschung und Selbstverständlichkeit, als Nintendo die Teilnahme an der gamescom bestätigte. Zum einen mied man sehr lange Köln, zum anderen möchte man natürlich die Nintendo Switch 2 bewerben. Umso schöner für uns, dass Nintendo endlich wieder an Board ist. Aber zu den Japanern gesellen sich alte Bekannte. Denn die Messe gab weitere Teilnehmer bekannt. Stammgast Ubisoft ist dabei, unklar ist allerdings was die wirklich zeigen wollen. Auch Astragon und Team 17 sind Stammgäste, die ihr aktuellen Line-up präsentieren. Auch Capcom ist vor Ort. Allerdings könnte es etwas zu früh sein um sich auf Resident Evil Requiem zu freuen, was erst Anfang 2026 erscheinen wird. Gespannt dürfen wir auch sein, ob Wargaming wieder mit einem großen Stand aufwarten wird, denn die sind auch in diesem Jahr am Start. Zu guter Letzt wurde auch Niantic bestätigt. Die kennen wir durch Pokémon GO ja bestens.

Weitere Unternehmen werden in den kommenden Tagen und Wochen bekannt gegeben. Auch das Programm, bzw. welche Spiele vor Ort sein werden, dürften wir schon bald erfahren. Das lassen wir euch aber natürlich wieder wissen!

