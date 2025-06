Wander Stars – Rundenbasiertes RPG mit innovativem Wortkombinations-System

Wir müssen schon sagen, das Konzept von Wander Stars hat es uns angetan. In diesem Rollenspiel kämpfen wir gegen zahlreiche Gegner, und zwar mit unseren Worten. Alle Angriffe, die wir ausführen, müssen wir aus vorhandenen Wörtern kombinieren. Das kann für sehr viele ausgefallene Kombos sorgen.

Wander Stars soll sich wie ein spielbarer Anime anfühlen

Im Trailer wird erwähnt, dass nicht nur der Artstyle, sondern auch die Art wie sich das RPG spielt, stark an alte Animeserien der 90er angelehnt ist. So ist das Spiel in Episoden aufgeteilt und man möchte am Ende jeder Episode das Gefühl vermitteln „Ach komm, eine Episode geht noch“.

Der Gameplayloop wirkt auf den ersten Blick sehr spannend. Wir greifen mit Wörtern wie „Kick“ und „Punch“ an, können diese Angriffe aber mit anderen Wörtern wie „Super“ und „Mega“ verstärken. Wie stark dann wohl der „Super-Mega-Punch“ ist? Im Laufe des Spiels kommen immer mehr Wörter dazu, außerdem können wir unsere Charaktere verbessern und neue Partymitglieder einsammeln. Das Konzept wirkt auf jeden Fall sehr innovativ und hat unser Interesse geweckt.

Wir werden am 1. August, wenn das Spiel für Steam und die Nintendo Switch erscheint, auf jeden Fall ein Auge auf diesen Titel werfen.

Quelle: Latin American Games

