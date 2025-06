Vessels of Decay – Düsteres Pixelart-Indie verspricht forderndes Gameplay in einem postapokalyptischen Skandinavien

Wir haben ja ein Herz für tolle Pixelart-Spiele und Vessels of Decay schlägt genau in diese Kerbe. Der neuste Trailer zeigt uns eine düstere, magische Spielwelt, die in einem fiktiven, postapokalyptischen Skandinavien angesetzt ist. Es erwarten uns fordernde Bosse und eine düstere Atmosphäre.

Vessels of Decay bietet uns ein Pixelart-Soulslike

Es handelt sich um ein mehr oder weniger klassisches Adventure, bei welchem vor allem der außergewöhnliche Stil hervorsticht. Sicher, Pixelart-Spiele gibt es wie Sand am Meer, aber nur wenig erzeugen alleine schon aufgrund ihrer Präsentation eine eigene Atmosphäre.

Geboten bekommen wir ein düsteres, postapokalyptisches Abenteuer. Wir spielen gleich zwei Protagonisten, Freja und Mud, und wir begleiten sie bei ihrer Reise durch die zerstörte Welt, in der sie auf allerlei Kreaturen aus der skandinavischen Folklore und Mythologie stoßen. Und nicht alle sind ihnen freundlich gesonnen.

Vom Gameplay her dürfen wir fordernde Kämpfe erwarten, die fast schon Souls-mäßig anmuten. Unsere Helden springen und rollen umher und schwingen sowohl ihre Waffen als auch magische Fähigkeiten. Es darf anzunehmen sein, dass der Schwierigkeitsgrad recht happig sein wird.

Wie schwierig und düster Vessels of Decay am Ende ist, wissen wir in gut eineinhalb Wochen, denn das Spiel erscheint bereits am 19. Juni für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

Quelle: Headup

Titelbild: 2025 © Simon Jakobsson / Aurora Punks