The Knightling – Ein Ritter und sein magischer Schild

The Knightling verspricht ein gutes, altes Action-Adventure im Stile von klassischen 3D-Platformern zu werden. Im Mittelpunkt steht dabei ein magischer Schild, den unser Protagonist zu allerlei Zwecken verwendet, sei es Kampf oder aber auch das Reisen durch die Spielwelt.

The Knightling ist Captain America im Mittelalter

Bereits der Doom-Slayer wusste, dass Captain America eine gute Idee hatte, als Hauptwaffe seinen Schild zu verwenden, und schleuderte deshalb in seinem aktuellesten Abenteuer The Dark Ages ebenfalls einen umher, allerdings mit scharfen Klingen ausgestattet. Unser kleiner Ritter in diesem Indietitel tut es nun ebenfalls, allerdings ist sein Schild magisch, hat einen Schnauzbart und kann sprechen. Außerdem hat er einige spezielle Funktionen.

Zunächst einmal kann der Ritter den Schild zur Fortbewegung nutzen. Er schliddert auf ihm Abhänge hinab und verwendet ihn als Fallschirm, um in Luftströmen zu schweben. Im Kampf benutzt er den Schild dann, ähnlich wie Captain America und der Doom-Slayer, mehr offensiv als defensiv. Er schlägt mit ihm um sich, wirft ihn auf die Gegner und verursacht mit einer Stampfattacke mächtigen Schaden. Im Laufe des Spiels wird unser Schild immer stärker werden und neue Fertigkeiten dazulernen.

Der Mix aus Hack’n’Slash und Platformer erscheint am 28. August für Steam, Playstation 5, Xbox Series X|S und die Switch.

