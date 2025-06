Sword of the Sea – Eine weitere magische Reise von Giant Squid

Dass sich das Entwicklerstudio Giant Squid mit atmosphärischen Walking-Simulatoren auskennt, das beweisen sie nun erneut mit Sword of the Sea. Bereits mit Journey, The Pathless und Abzu schickten sie uns auf magische Reisen und diesmal schwingen wir uns auf ein Hoverboard und erkunden so diverse beeindruckende Orte.

In Sword of the Sea reisen wir von der trockenen Wüste bis hin zum eisigen Gipfel

Qiant Squid bleiben sich ihrer Linie treu und erschaffen auch mit ihrem neuen Spiel ein atmosphärisches Erlebnis, bei dem die Reise selbst das größte Ziel ist. Unser Protagonist bewegt sich dabei auf einem schwebenden Brett voran, welches ein wenig wie ein Ski mit eingravierten Runen aussieht. Wir reisen durch eine heiße Sandwüste, über weite Ozeane und auch in eisige Gletscher.

Dabei bewundern wir nicht nur die beeindruckenden Landschaften, sondern legen auch noch ein paar Tricks auf unserem Board hin. Journey trifft Tony Hawk, quasi. Tja, und viel mehr wissen wir über das Spiel jetzt auch nicht. Außer dass der Soundtrack mit Sicherheit wieder großartig wird, die im Trailer hörbaren Snippets sind schon sehr wunderbar.

Richtig lange müssen wir auf die nächste Reise auch nicht warten, bereits am 19. August erscheint Sword of the Sea auf Steam und der Playstation 5.

Quelle: Playstation

Titelbild: 2025 © Giant Squid