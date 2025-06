MUDANG: Two Hearts – Dieses neue koreanische Stealth-Game erinnert an Splinter Cell

Das Xbox Games Showcase 2025 hatte einige Überraschungen im Gepäck, doch ein Titel stach besonders hervor: MUDANG: Two Hearts. Das südkoreanische Studio EVR, bislang unter dem Namen „Project TH“ bekannt, präsentierte erstmals seinen ambitionierten Stealth-Action-Thriller und weckt mit seinem ersten Trailer sofort Erinnerungen an Genregrößen wie Splinter Cell und Metal Gear Solid.

Zwei Helden, eine geteilte Nation

Die Handlung von MUDANG: Two Hearts entführt euch in ein Südkorea der nahen Zukunft, das kurz vor der Wiedervereinigung mit Nordkorea steht. Am Tag des historischen Beschlusses wird das Land jedoch von einer mysteriösen Terrorgruppe ins Chaos gestürzt. Im Mittelpunkt stehen zwei ungewöhnliche Protagonisten: Ji Jeongtae, ein nordkoreanischer Elite-Agent, und GAVI, ein gefeierter K-Pop-Star, die beide spielbar sind. Gemeinsam müssen sie nicht nur gegen Terroristen kämpfen, sondern sich auch einer ganz neuen Bedrohung stellen – den sogenannten „Rage Zombies“, blitzschnellen und aggressiven Infizierten. Man sieht bereits im Trailer, dass diese besonders schnell und aggressiv reagieren und sich somit sehr im Verhaltensmuster zu den übrigen Gegnern unterscheiden.

Stealth, Action und Next-Gen-Technik

Spielerisch setzt MUDANG: Two Hearts auf eine Mischung aus Schleichen, intensiven Nahkämpfen und Third-Person-Shooter-Elementen. Die Level sind offen gestaltet und erlauben verschiedene Herangehensweisen – ob lautloser Schatten oder kompromissloser Kämpfer, bleibt euch überlassen. Besonders ins Auge fällt die technische Umsetzung: EVR nutzt die Unreal Engine 5 und setzt auf hyperrealistische Charaktermodelle. Für die Animationen kommen bekannte koreanische Schauspieler zum Einsatz, was dem Spiel einen filmischen Look verleiht.

Warten bis nächstes Jahr

Neben der actiongeladenen Story und der modernen Technik verspricht das Spiel auch kulturelle Tiefe. Die Entwickler kombinieren koreanische Traditionen und Popkultur mit einer dystopischen Zukunftsvision. Die ungewöhnliche Paarung aus Spezialagent und Popstar ist definitiv erfrischend und dürfte so manch interessante Dynamik sorgen. MUDANG: Two Hearts soll 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Ein genaues Datum steht noch aus.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bild: 2025 © Studio EVR

Video: Studio EVR via YouTube