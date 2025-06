Bis zur Glotze – Alles zur State of Play: Aber wo bleiben die Sony-Spiele? | Folge 146

Der Showcase-Marathon startet mit Sony’s State of Play und bescherte uns den ersten Schwung an Gaming-Ankündigungen. Natürlich haben wir die Gelegenheit genutzt darüber in Bis zur Glotze zu sprechen. Denn es sind so manche Augen auf Sony gerichtet und welche First-Party-Titel sich noch im Köcher befinden.

Wo sind die Sony-Titel?

Es war vor allem eine Show, die von Third-Party-Titeln getragen wurde. Neben so manchen Neuankündigungen gab es auch Spiele, von denen wir bereits wussten. Auch das neue 007: First Light gab es zu sehen und wie sich James Bond von IO Interactive schlägt. Neben weiteren Trailern zum neuen Onimusha oder Silent Hill f gab es auch viele kleinere Titel zu sehen. Tobi und Christian gefiel dabei unter anderem Hirogami, welches stilistisch und mit seiner Origami-Thematik zu überzeugen wusste. Auch wenn noch viele weitere Spiele gezeigt wurden und wir unter anderem darüber sprechen, wie wenig uns der neue Trailer zu Metal Gear Solid gefallen hat, haben wir uns gefragt: Wo sind die Sony-Games? Es gab kein neues Gameplay zu Ghost of Yotei, lediglich einen Hinweis auf einen Deep-Dive bei einer Juli-State of Play. Überraschend war jedoch die Ankündigung eines neuen Marvel Games. Wie uns die Show gefallen hat, das könnt ihr euch in dieser Folge genauer anhören.