Beast of Reincarnation – Das neue Spiel des Pokémon-Studios sieht richtig gut aus!

Game Freak, bislang vor allem für die Pokémon-Reihe bekannt, hat im Rahmen des Xbox Games Showcase mit Beast of Reincarnation ein völlig neues Kapitel aufgeschlagen. Das ambitionierte Action-Rollenspiel entführt euch in eine düstere Zukunftsvision Japans und setzt dabei auf eine ungewohnt erwachsene Inszenierung

Eine verfluchte Heldin und ihr treuer Begleiter

Es war eine der größten Überraschungen! Game Freak werkelte bislang nur ein Pokémon-Titeln, die zuletzt heftige Kritik wegen technischer Unzulänglichkeiten erhielten. Doch das neueste Projekt des Studios beweist, dass sie auch anders können.

In Beast of Reincarnation schlüpft ihr in die Rolle von Emma, einer jungen Frau, die als „Blighted One“ mit einem mysteriösen Fluch belegt ist. An ihrer Seite: Hund Koo, der im Verlauf des Abenteuers immer neue, übernatürliche Kräfte entwickelt. Gemeinsam durchstreifen sie ein postapokalyptisches Japan, das von Korruption, monströsen Bestien und einer bedrohlichen Atmosphäre geprägt ist. Die Welt verbindet klassische japanische Ästhetik mit futuristischen Sci-Fi-Elementen und lädt zur Erkundung ein.

Anspruchsvolle Kämpfe und cineastische Inszenierung

Der erste Trailer zeigt actionreiche Third-Person-Kämpfe gegen übergroße Bestien und Yokai, die präzises Timing und taktisches Geschick erfordern. Neben Schwertduellen erwarten euch auch Erkundungs- und Plattforming-Passagen. Das Gameplay erinnert an bekannte Genregrößen wie Shadow of the Colossus, Horizon Zero Dawn, Sekiro oder Nioh – und lässt Soulslike-Vibes aufkommen. Zentrales Element bleibt die Beziehung zwischen Emma und Koo, deren Dynamik spielerisch und erzählerisch im Fokus steht.

Ein Pokémon-Veteran an der Spitze

Verantwortlich für die kreative Leitung ist Kota Furushima, der zuvor als Kampfdesigner an zahlreichen Pokémon-Spielen mitgewirkt hat. Nun möchte er mit Beast of Reincarnation neue Wege beschreiten: „Wir sind begeistert, die Möglichkeit zu haben, eine neue IP zu schaffen, die sich deutlich von unserer bisherigen Arbeit unterscheidet“, so Furushima. Ursprünglich war Private Division als Publisher vorgesehen, mittlerweile übernimmt jedoch das junge Label Fictions den Vertrieb des Titels. Beast of Reincarnation erscheint voraussichtlich 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC – und wird direkt zum Launch im Game Pass verfügbar sein

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bild: 2025 © Game Freak

Video: Game Freak via YouTube