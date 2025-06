Aphelion – Neues Weltraum-Abenteuer der Life-is-Strange-Macher

Don’t Nod, bekannt für narrative Meisterwerke wie Life is Strange und Tell Me Why, hat ein neues Projekt enthüllt: Aphelion, ein filmisches Weltraumabenteuer, das in Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) entsteht. Auf dem Xbox Game Showcase gab es einen ersten Trailer zu sehen. Das Spiel verspricht eine packende Story, atemberaubende Visuals und wissenschaftlich fundierte Weltraum-Exploration.

Eine Reise ins Unbekannte

In Aphelion übernehmen Spieler:innen die Rolle einer Astronautin, die sich auf einer gefährlichen Mission am Rande unseres Sonnensystems befindet. Laut Don’t Nod kombiniert das Spiel emotionales Storytelling mit authentischen Weltraummechaniken, die von der ESA wissenschaftlich begleitet wurden.

„Aphelion ist eine Hommage an die menschliche Neugier und unseren Drang, das Unbekannte zu erforschen“, erklärt Creative Director [Name]. „Die ESA hat uns dabei unterstützt, eine glaubwürdige und immersive Weltraum-Erfahrung zu schaffen.“ Auch Nadia Lüders von ESA betont die Verbindung von wissenschaftlicher Präzision und visionärer Vorstellungskraft, die das Spiel verkörpert.

Allein auf der Suche

Im Jahr 2060 steht die Erde vor dem Aus: Sie wird unbewohnbar sein. Die letzte Hoffnung der Menschheit ruht auf dem neuentdeckten Planeten Persephone, der am äußersten Rand unseres Sonnensystems liegt. Zwei Astronauten, Ariane und Thomas, werden im Rahmen der Mission Hope 01 entsandt, um herauszufinden, ob ein Neuanfang auf Persephone möglich ist.

Doch die Mission verläuft alles andere als geplant: Nach einer Bruchlandung werden die Beiden getrennt. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Ariane, die sich auf eine gefährliche Rettungsmission durch eine gewaltige, eisige und ständig wechselnde Landschaft begibt. Nur mit Erkundungswerkzeugen wie Pfadfinder, Sauerstofftank und Greifhaken ausgestattet, kämpft sie sich durch die lebensfeindliche Umgebung – immer auf der Suche nach ihrem verletzten Partner

Visuelles Spektakel mit wissenschaftlicher Basis

Die ersten Screenshots zeigen detailreiche Raumschiff-Interieurs und weite, fremdartige Landschaften, die in Unreal Engine 5 umgesetzt wurden. Besonderes Augenmerk liegt auf der physikalisch korrekten Darstellung von Schwerelosigkeit und orbitaler Mechanik – ein Novum für narrative Spiele dieser Art. Aphelion erscheint voraussichtlich 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Ein genaues Datum wurde noch nicht genannt.

Bild: 2025 © Don’t Nod

Video: Don’t Nod via YouTube