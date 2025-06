There Are No Ghosts At The Grand – Dieses Aufräum-/Puzzlespiel ist ein … Musical?

There Are No Ghosts At The Grand kann ein ganz besonderes Spiel werden, das wussten wir spätestens nach dem der Trailer im Xbox Showcase gezeigt wurde. Denn was auf den ersten Blick wie ein weiteres gemütliches Aufräum- und Renovierungsspiel wirkt, entpuppt sich als eine Art Mystery-Musical. Kreativität ist also auf jeden Fall ein großer Faktor bei der Entwicklung gewesen.

Renovieren, Puzzlen, Singen, all dies gibt es in There Are No Ghosts At The Grand

Wir spielen einen Mann, der von seinem verschwundenen Vater ein Hotel in einem kleinen Dorf übernimmt. Dieses ist etwas heruntergekommen, aber nichts was man nicht mit ein wenig Geduld und Spucke wieder hinbekommen könnte. Doch als der Hotelwart auf einmal anfängt, zu singen, kann man schon stutzig werden.

Unser Werkzeug ist eine Kanone, mit der wir die Renovierungsarbeiten wie auf magische Art und Weise erledigen können. Sie lässt herumliegende Gegenstände an ihren Ort zurück schweben, versorgt die Wände des Hotels mit einem neuen Anstrich und lässt euch Unrat aus dem Weg räumen.

Aber beim gemütlichen Renovierungsspiel bleibt es nicht, denn wir haben wohl eine weitere Agenda, und die heißt der Spur unseres verschwundenen Vaters zu folgen. Wir brechen also auch irgendwo ein, lösen mysteriöse Puzzles und kommen den Geheimnissen des Dorfes auf die Schliche, angefangen bei einer sprechenden Katze bis hin zu einem gigantischen Tentakelmonster.

Unser Interesse wurde definitiv geweckt, der Genremix wirkt erfrischend und kann für ein nettes Spielerlebnis sorgen und zu einem unterhaltsamen Musical sagen wir auch nicht Nein. Insofern sind wir auf nächstes Jahr gespannt, wenn das Spiel auf PC und Xbox Series X|S erscheint.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Xbox

Titelbild: 2025 © Friday Sundae