Super Meat Boy 3D – Der kleine Fleischklops hüpft und stirbt jetzt in drei Dimensionen

Das bekannte, fordernde Platforming aus den Super Meat Boy-Spielen mit Super Meat Boy 3D in eine neue Dimension zu befördern, stellen wir uns als eine große Herausforderung vor. Schaut man sich den Enthüllungstrailer an, scheint dies aber geglückt zu sein. Verantwortlich dafür ist diesmal aber nicht Team Meat, sondern ein deutsches Entwicklerstudio.

Auch in Super Meat Boy 3D gibt es viel Blut … oder Fleischsaft

Der Trailer führt uns zu Beginn ein wenig an der Nase herum. Es taucht nämlich eine Mario-Röhre aus dem Boden auf. Doch unser kleiner Protagonist aus Fleisch fällt stattdessen aus einem Portal im Himmel. Und danach wird auf die Röhre nicht weiter eingegangen. Wird es irgendwann ein Crossover geben oder diente dies lediglich als Finte? Wir werden es vielleicht nie erfahren.

Aber wenn der erste Schock sich erst mal gelegt hat, können wir uns auf das gezeigte Gameplay konzentrieren. Und dies zeigt, dass die Elemente aus den 2D Platformern anscheinend sehr gut in 3D umgesetzt wurden. Es gibt wieder die fordernden Platforming-Einlagen, tödliche Sägeblätter und auch das Feature, eure vorangegangenen Versuche gleichzeitig neben euch laufen zu sehen, ist mit dabei. Alles in allem erwartet Fans hier also ein bekanntes und dennoch neues anspruchsvolles Kapitel in der Geschichte ihrer Reihe.

Verantwortlich dafür sind übrigens diesmal Sluggerfly aus Essen, die bisher eher kleinere Spiele wie Hellpie und Ben and Ed gemacht haben. Im Frühjahr 2026 erscheint also mit diesem Projekt ihr erstes großes Spiel für den PC, die Playstation 5 und die Xbox Series X|S.

