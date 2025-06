ROG Xbox Ally – Microsoft stellt eigenen Handheld vor und teased mal so ganz nebenbei einen Releasezeitraum für Silksong

Kurz nach dem Release der Nintendo Switch 2 legt Microsoft mit dem ROG Xbox Ally nach. ASUS hatte bereits 2023 den ROG Ally veröffentlicht, nun erscheint in Zusammenarbeit mit Microsoft ein neuer Handheld, der im Grunde eine portable Xbox darstellt. Doch es geht noch viel weiter, denn die Konsole läuft mit Windows und eröffnet so noch viele weitere Möglichkeiten.

Die ROG Xbox Ally kommt in zwei Versionen

Wenn man so will handelt es sich bei dem neuen Gerät nicht nur um eine mobile Xbox, die natives Gameplay anbietet, sondern vielmehr um einen portablen PC mit Windows 11, auf dem auch Applikationen installiert werden können. Ihr könnt auf dem Gerät also auch auf Discord zugreifen, Twitch und Youtube schauen und vor allem auf andere Gaming-Stores wie den Epic Games Store, Battle.net und Steam zugreifen. Es werden also nicht nur Xbox/Microsoft exklusive Spiele auf dem Handheld laufen.

Der Handheld kommt in zwei Versionen. Die Standard-Version läuft mit einer AMD Ryzen Z2 A, hat 16 GB RAM und bietet 512 GB Speicherplatz. Dann gibt es da auch noch die X-Variante, die mit einer AMD Ryzen AI Z2 Extreme läuft, 24 Gb Arbeitsspeicher hat und Platz für 1 TB Speicher bietet. Diese Version soll sich an die Spieler*innen richten, welche die allerbeste Performance aus ihren Spielen herausholen möchten.

Ach ja, und dann wäre da ja auch noch Hollow Knight: Silksong. Eine offizielle Ankündigung von Team Cherry gab es während der Xbox Showcase zwar nicht, doch es wurde ein neuer Gameplay-Trailer kurz in die Präsentation des ROG Xbox Ally eingebunden. Der Teaser hörte dabei aber nicht auf, erwähnte man danach noch in einem Nebensatz der Präsentation, dass Silksong beim Launch des Handhelds im Winter dieses Jahres von Tag 1 an spielbar sein werde. Soll heißen: Das Metroidvania wird definitiv innerhalb der nächsten sechs Monate erscheinen.

Was den ROG Xbox Ally angeht, so stehen noch keine weiteren wichtigen Details fest. Somit wissen wir noch kein exaktes Releasedatum und auch keinen Preis für beide Modelle. Microsoft will sich diesbezüglich aber in den kommenden Monaten äußern.

Quelle: Xbox

Titelbild: 2025 © Xbox