Planet of Lana 2 – Atmosphärisches Schleich-Adventure wird fortgesetzt

Planet of Lana war 2023 ein schönes, atmosphärisches Adventure und nun bekommen wir Planet of Lana 2. Lana und ihr kleiner Freund Mui, das katzenähnliche Wesen, werden wieder gemeinsam auf Abenteuer gehen, vermutlich erneut um jemanden zu retten, und sich mit Sicherheit wieder an vielen Gefahren vorbeischleichen müssen.

Planet of Lana 2 bekommt den Untertitel „Children of the Leaf“

Der Trailer erinnert uns noch einmal an die Geschehnisse des ersten Teils. Damals wurde Lanas Heimatplanet von einer Roboterinvasion aus dem All heimgesucht und ihr gesamtes Dorf entführt. Doch sie konnte entkommen und lernte auf ihrer Flucht ein kleines Wesen kennen, mit dessen Hilfe sie ihre Freunde retten wollte. Dabei erfuhr sie auch viel über ihre Vergangenheit, was ihr bisher verborgen geblieben war. Diese Story wird im zweiten Teil nun aufgegriffen.

Teil 2 wird wohl deutlich größer ausfallen und auch beim Gameplay dürfen wir uns auf einige Neuerungen freuen. Wir sehen Lana durch eisige Gebiete laufen, durch tiefe Gewässer schwimmen und diesmal auch mit anderen Menschen interagieren. Es scheint also nicht so, als seien die Roboter in Teil 2 die einzige Gefahr.

Auch Mui ist wieder mit dabei und unterstützt uns wieder mit einzigartigen Fähigkeiten. Im Trailer sehen wir ihn eine Pflanze bewässern, die sofort wächst, und mittels Kontrolle steuert er einen kleinen Tintenfisch, der mit Tinte einen Hai in die Irre lockt. Es wird also wieder in gewohnter Manier eine gute Mischung aus Platforming, Stealth und Puzzles geboten werden.

Planet of Lana 2 erscheint 2026 für alle gängigen Plattformen.

Quelle: Xbox

Titelbild: 2025 © Wishfully Studios