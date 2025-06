High on Life 2 – Mehr Waffen mit Gesichtern, mehr abgefahrene Drogentrips

High on Life 2 setzt den urkomischen Shooter aus dem Jahre 2022 von Squanch Games fort. Im Trailer können wir schon ein paar neue Features entdecken, die uns im Sequel erwarten.

High on Life 2 mit mehr abgefahrenen Waffen und einem Skateboard

Der Fokus bei High on Life war vor allem der Humor. Schließlich wurde Squanch Games ja auch von Justin Roiland gegründet, der unter anderem gemeinsam mit Dan Harmon Rick & Morty erfand und auch viel als Synchronsprecher in seiner eigenen Serie, aber auch in anderen Serien wie Adventure Time und Willkommen in Gravity Falls tätig war. Und auch im ersten High on Life verlieh er der sprechenden Waffe Kenny seine Stimme.

Justin Roiland wird mit der Fortsetzung jedoch nichts zu tun haben. Nach einigen Skandalen rund um häusliche Gewalt und sexuelle Nachrichten an Minderjährige wurde er bei Rick & Morty herausgeworfen und trat bei Squanch Games von seiner Position zurück. Somit wird der Nachfolger ohne Kenny auskommen müssen.

Aber dafür gibt es im Trailer schon etliche neue Waffen mit skurrilen Gesichtern zu sehen. Sei es eine Schildkröte, die als Flammenwerfer zweckentfremdet wird, zwei Pistolen, die sich ineinander verliebt haben oder ein Bogen, bei dem wir die Pfeile zwischen seinen Augen verschießen, die Vielfalt an Waffen ist wieder mal gegeben.

Neu ist auch das Movement eures Protagonisten, hat dieser doch diesmal ein Skateboard zur Verfügung. Der zweite Teil dürfte damit ein wenig rasanter werden als noch sein Vorgänger. Das Spiel soll noch in diesem Winter für PC, Playstation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Xbox / Squanch Games

Titelbild: 2025 © Squanch Games