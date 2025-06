Clockwork Revolution – Der Shooter mit Bioshock-Anstrich und Zeitreise-Schnickschnack

Wir haben einen ausführlichen, fünfminütigen Trailer zum Shooter Clockwork Revolution präsentiert bekommen. Viele Elemente des Spiels wie die Charakter-Erstellung und das interessante Zeitreise-Feature wurden gezeigt und der Eindruck, der bleibt ist, dass wir einen spannenden Mix aus Bioshock, Dishonored und Singularity erwarten dürfen.

Clockwork Revolution wirkt vielversprechend, aber verspricht es zu viel?

inXile Entertainment ist ein Studio, welches bisher Erfahrung mit eher taktischen Spielen, meist aus der Topdown-Ansicht, gesammelt hat. Beispiele sind etwa Wasteland 3, Torment: Tides of Numenera oder die The Bard’s Tale-Reihe. Clockwork Revolution wird also ihr erster Shooter und damit haben sie sich ihren Teller direkt sehr voll gepackt, denn der Titel wirkt vorsichtig gesagt sehr optimistisch.

Wir spielen in einer fiktiven Stadt Ende des 19. Jahrhunderts, in welcher technischer Fortschritt aber trotzdem sehr weit ist. Sprechende Roboter und ausgeklügelte Maschinen gibt es an jeder Ecke und die reiche Oberschicht aus der glänzenden Stadt Avalon behandelt den Rest der Gesellschaft wie Dreck. Doch irgendwie besitzt die Königin Lady Ironwood eine mächtige Kraft über die Zeit.

Wir spielen einen Halunken, den wir uns in einem Charaktermenü erstellen können. So können wir Fähigkeiten und Aussehen zu Beginn des Spiels festlegen. Die Sequenz, in welcher diese Charakter-Erstellung stattfindet, ist schön humoristisch. Generell ist Humor wohl ein großer Faktor, auch wenn viele erzählerische Strukturen und Themen eher düster sind.

Jedenfalls können wir uns durch die Spielwelt ballern und verwenden dazu alle möglichen Waffen, die wir auch verbessern können. Der Kniff kommt aber mit der Zeitmanipulation, auf die wir im Laufe des Spiels auch Zugriff bekommen. So können wir bereits abgeschossene Kugeln wieder in unsere Waffe befördern, zerstörte Deckungen wiederherstellen und die Zeit nach unserem Ableben sogar zurückspielen, der Prinz von Persien lässt grüßen. Diese Manipulation der Zeit soll auch in der Story eine große Rolle spielen, alles wirkt dabei sehr groß inszeniert und ambitioniert.

Wie das Zusammenspiel all dieser Features funktioniert und ob das Gameplay Shooter-Fans bei der Stange hält, werden wir beizeiten erfahren. Wann genau, das können wir euch noch nicht sagen, einen offiziellen Releasetermin gibt es noch nicht. Wir wissen aber immerhin, dass es für den PC und die Xbox Series X|S erscheinen wird.

