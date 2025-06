Resident Evil Requiem – In Teil 9 der Horror-Reihe geht es zurück nach Raccoon City

Das nächste Horror-Higlight steht in den Startlöchern, denn Resident Evil Requiem wurde nun offiziell angekündigt. Die Informationen zum neunten Teil der Horror-Reihe sind selbst nach dem Anschauen des Trailers etwas dürftig, aber auf Antworten müssen wir nicht lange warten, denn es wird auf der gamescom im August anspielbar sein und auch der Releasetermin liegt gar nicht mal so weit in der Ferne.

Resident Evil Requiem startet schon Anfang 2026 durch

Der auf dem Summer Game Fest gezeigte Trailer ist rein cineastischer Natur, soll heißen: kein Gameplay. Na gut, ein neuer Resi-Teil dürfte gameplaytechnisch nicht wirklich groß von seinen Vorgängern abweichen. Die Atmosphäre ist jedenfalls schon mal sehr dicht und düster, das Setting ist ein zerstörtes Raccoon City. Einen Blick auf ein paar eklige Monster konnten wir auch schon erhaschen.

In der Story werden wir wohl in die Rolle von Grace Ashcroft schlüpfen. Sie ist die Tochter von Alyssa Ashcroft, seinerzeits Protagonistin von Resident Evil: Outbreak. Grace trägt einige Traumata in sich, welche auch mit der Ermordung ihrer Mutter zu tun haben. Alles, was wir bisher über sie wissen ist, dass sie als Analystin beim FBI arbeitet und von ihrem Chef zu einem Ort geschickt wird, der stark mit ihrer Vergangenheit verknüpft ist. Wir vermuten, dass dieser Ort natürlich in Raccoon City liegt.

Resident Evil 9 wird schon bald spielbar sein, und zwar auf der gamescom 2025. Wenn ihr also in zwei Monaten nach Köln reist, könnt ihr einen Ersteindruck zum Horrorspiel sammeln. Auf den vollen Release müssen wir aber auch gar nicht so lange warten. Bereits am 27. Februar 2026 soll der Titel erscheinen und könnte damit der erste große Blockbuster des nächsten Jahres werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Summer Game Fest

Titelbild: 2025 © Capcom