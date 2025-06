Mina the Hollower – Shovel Knight-Schöpfer schicken eine kleine Maus auf Abenteuerreise

Yacht Club Games haben mit dem Shovel Knight eine ikonische Videospielfigur erschaffen, jetzt schicken sie Mina the Hollower ins Rennen. Genau wie beim Schaufelritter kommt auch das neue Spiel mit einem gewissen Retro-Flair ausgestattet. Aber beim Gameplay, da hören die Ähnlichkeiten dann auch schon auf.

Mina the Hollower erinnert an die gute, alte Gameboy Color-Ära

Mit Shovel Knight hat Yacht Club Games sehr auf die NES-Nostalgie gesetzt, erinnerte es grafisch doch stark an die 2D-Platformer aus dieser Zeit. Ihr neues Spiel setzt auf eine andere Generation, die aber natürlich immer noch retro ist. So erinnern Minas Abenteuer sehr stark an alte Gameboy Color-Spiele, vor allem die Zeldaspiele aus dieser Zeit kommen da in den Sinn. Dies ist natürlich auch dank des Gameplays der Fall, haben wir hier doch ein Action-Adventure vor uns.

Doch dabei bleibt es wohl nicht, denn es wird laut dem Trailer deutlich komplexer. Mina kann sich in den Boden buddeln, greift mit vielen unterschiedlichen Waffen an, springt in Platforming-Abschnitten umher, wählt auf einer großen Weltkarte ein Ziel aus, rüstet sich mit vielen Gegenständen aus uvm. Das Spiel wirkt so vollgepackt, dass es damals gar nicht auf eine Gameboy-Karte gepasst hätte. So oder so, es wirkt auf jeden Fall wie der wahr gewordene Traum eines jeden Fans dieser Spiele-Ära.

Mina the Hollower erscheint am 31. Oktober auf dem PC.

Titelbild: 2025 © Yacht Club Games