Marvel Tōkon: Fighting Souls – Arc System Works trifft auf Marvel

Marvel Tōkon: Fighting Souls ist das, was dabei herauskommt, wenn man dem Powerhouse der Japano-Kampfspiele Arc System Works die Marvel-Lizenz gibt und diese dann verschiedene Superhelden aufeinander loslassen. Das Ergebnis ist ein rasantes, actionreiches Kampfspiel mit Captain America, Iron Man und Co.

Marvel Tōkon: Fighting Souls ist so wunderbar japanisch

Nachdem der Trailer einen gewissen Level an Hype erzeugt hat, gewährt eine kleine Behind the Scenes-Doku weitere Einblicke, wie es zu diesem Projekt gekommen ist. Die Kooperation von Marvel Studios mit dem renommierten japanischen Arc System Works resultierte laut den Beteiligten sehr schnell in einem großen Herzensprojekt. Wichtig war dabei, dass man den japanischen Entwicklern freie Hand lassen wollte. Sie sollten die bekannten Comicfiguren ihn ihrem ganz eigenen Stil umsetzen.

Diese Entscheidung brachte uns nun diese wunderbaren japanischen Versionen der ikonischen Superhelden. Vor allem das Design von Iron Man sticht heraus, dessen Kampfanzug fast schon wie eine Mischung aus Samurai und Gundam-Roboter erscheint. Weitere Figuren im Trailer sind Captain America, Ms. Marvel, Spider Man, Star Lord, Ghost Rider, Dr. Doom und Storm. Gekämpft wird in einem 4-gegen-4 Tag Team Modus. Wir sind uns aber sicher, dass es im fertigen Spiel sowohl weitere Modi als auch viel mehr Marvel-Charaktere geben wird.

Marvel Tōkon: Fighting Souls wird 2026 für die Playstation 5 und den PC erscheinen.

Quelle: Playstation

Titelbild: 2025 © Arc System Works | Marvel