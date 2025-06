Lies of P: Overture – DLC zum Pinocchio-Soulslike hat einen Releasetermin und dieser ist JETZT

Ja, ihr habt die Überschrift richtig gelesen, Lies of P: Overture wurde als Shadowdrop veröffentlicht. Wir können also ohne weitere Umschweife wieder in die Rolle der Puppe mit Emotionen schlüpfen und grässliche Monster erledigen. Und Monster ist das richtige Stichwort, denn im DLC warten weitaus grausigere Bestien als noch im Hauptspiel.

Ist Lies of P: Overture so groß wie das Hauptspiel?

Der Trailer erweckt zumindest den Eindruck, dass der DLC dem Hauptspiel in nichts nachsteht. Was warten wieder fordernde Bosskämpfe auf euch und das nicht zu knapp. Der Trailer zeigt dabei, dass vor allem mehr monsterartige Gegner auftauchen werden. Im Hauptspiel haben wir es ja zu einem Großteil mit gegnerischen Puppen zu tun bekommen, aber die ein oder andere scheußliche Kreatur war auch schon mit von der Partie. Doch der Trailer des DLC eröffnet bereits mit einem widerlichen Viech, welches aus einer Art Ei schlüpft.

Um sich der Gegner zu entledigen hat P einige neue Waffen parat. Da wäre zum Beispiel ein Bogen, der aber wohl nicht ausschließlich als Fernkampfwaffe eingesetzt wird. Wir können im Trailer sehen, dass P erst mit dem Bogen zuschlägt, bevor er aus nächster Nähe einen Pfeil in das Monster befördert. Weitere Actionsequenzen zeigen uns noch mehr neue Waffen, wie etwa Wolverine-Klingenhandschuhe, ein Schwert mit eingebauter Schrotflinte und ein Zepter mit Schlangenkopf. Lies of P: Overture dürfte als nicht nur ein kleiner Zusatz sein, es ist vollgepackt mit neuen Elementen, sodass man fast schon meinen könnte, es wartet eine vollwertige Fortsetzung auf euch.

Wie gesagt, auf ein Releasedatum müsst ihr nicht warten. Der DLC wurde direkt nach der Präsentation des Trailers im Summer Game Fest als Shadowdrop veröffentlicht.

Quelle: Summer Game Fest / Neowiz

Titelbild: 2025 © Neowiz