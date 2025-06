Into the Unwell – Action-Roguelike mit Rubber Hose-Animation und derbem Humor

Into the Unwell ist ein Spiel, welches durch seinen Grafikstil an Cuphead erinnert, von seiner Präsentation und seinem derben Humor aber eher an etwas wie Conquer’s Bad Fur Day erinnert. In jedem Fall wirkte das gezeigte Material sehr vielversprechend, zumindest wenn man auf eines der Genres steht, welches den Markt aktuell sehr überschwemmt: Ja, es ist ein Roguelike.

Stellt euch in Into the Unwell euren Dämonen, immer und immer wieder

Tatsächlich ist der Vergleich mit Conquer’s Bad Fur Day gar nicht so weit hergeholt, denn das Spiel scheint ähnlich zu beginnen. Unser Protagonist kippt sich in einer Bar die Birne zu und erbricht sich dann in einer Gasse, wo er in seiner eigenen Kotze liegenbleibt. Ja, wenn wir sagen, das Spiel wirkt in seiner Präsentation sehr derb, dann haben wir nicht zu viel versprochen. Er wird von einer Art Teufel ergriffen und in einen magischen Brunnen geworfen. Hier wird das Gameplay des Spiels stattfinden.

Into the Unwell wird ein Roguelite, somit ist ein Gameplayloop vorhanden, bei dem man immer wieder sterben wird. Geboten wird uns eine Art 3rd Person Hack’n’Slash mit Platformer-Abschnitten. Alles wird in einem wunderbaren Animationsstil alter Cartoons dargestellt, dem sogenannten „rubber hose“ Stil. Spiele wie Cuphead oder das bevorstehende Mouse: P.I. For Hire bedienen sich ebenfalls dieses Stils, der durch alte Walt Disney Cartoons bekannt wurde.

Wir behalten jedenfalls ein Auge auf diesem Titel, da das gezeigte Material doch sehr vielversprechend wirkt. Sollte euch dieser Titel also auch ansprechen, so werdet ihr bei uns bestimmt noch mehr dazu erfahren, sobald es neue Informationen gibt.

Quelle: Summer Game Fest

Titelbild: 2025 © She Was Such A Good Horse