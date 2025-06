ILL – Neues Studio stellt verstörendes Horrorspiel vor

Auf dem Summer Game Fest 2025 kam das Horror-Genre nicht zu kurz. Mit ILL wurde, neben der großen Ankündigung rund um Resident Evil, ein weiteres vielversprechendes Spiel vorgestellt. Der erste Trailer liefert bereits einen sehr guten Einblick in die verstörende Welt des First-Person-Games.

Horror-Veteranen stellen ILL vor

Der Name ist hier Programm. Auf dem Summer Game Fest spulte man einen Trailer runter, der Horror-Fans definitiv im Gedächtnis bleiben wird. Denn „ILL“ ist durchaus verstörend und ekelerregend in seiner Präsentation. Skurrile Gestalten sollen hier für die Atmosphäre sorgen. Freundlich gesinnt sind die allerdings nicht. In dem First-Person-Survial-Horror-Game gilt es diese auch zu bekämpfen, sofern möglich. Denn der Trailer suggeriert auch, das manchmal wohl nur die Flucht hilft. Der Clou dabei ist, dass die Monster auf das Verhalten der Spielerinnen und Spieler legen soll, sodass die Schockmomente durchaus mal variabel und dynamisch sind. Außerdem gilt es Gegenstände zu sammeln, Waffen zu modifizieren und das Inventar zu managen. Resident Evil lässt grüßen. Das Studio ist zwar neu, doch die Beteiligten kennen sich aus. So besteht dieses aus Veteranen, die bereits an Spielen und Filmen mitgewirkt haben, darunter Until Dawn, Longlegs, V/H/S/Beyond oder ES: Welcom to Derry. Publisher dahinter ist Mundfish, die man durch Atomic Heart kennt. Unumstritten sind die allerdings nicht, da sich das russische Studio zu Fragen zum Ukraine-Konflikt bislang ausweichend äußerte.

Das Spiel erscheint für PC, Xbox und Playstation. Allerdings gibt es weder ein Datum, noch einen Release-Zeitraum. Somit müssen wir uns noch gedulden und es scheint, als wenn wir erst im nächsten Jahr mit einer Veröffentlichung rechnen können.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bild: 2025 © Mundfish Powerhouse

Video: YouTube via Summer Game Fest/ Mundfish Powerhouse