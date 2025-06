Constance – Platformer mit emotionaler Atmosphäre und einem magischen Pinsel

Constance fiel bereits seit seiner Ankündigung durch seinen wunderbaren handgezeichneten Stil auf. Zeichnen ist auch das richtige Stichwort, denn die Kunst und Malerei wird in der Geschichte eine große Rolle spielen. Dabei deutet der neue Trailer vor allem an, dass es sehr emotional werden kann.

In Constance trifft Hollow Knight auf Super Meat Boy und Celeste

Die Story wird in den Gedanken von unserer namensgebenden Protagonistin spielen. Allem Anschein nach scheint sie mit inneren Dämonen, Depressionen und Angststörungen zu kämpfen. Wir werden ihr also im Laufe des Spiels helfen, diese Probleme anzugehen. Dabei hilft ihr ein magischer Pinsel, mit dem sie sowohl angreift als auch auf Oberflächen wie auf einem Pogostick abspringt. Das erinnert natürlich an Hollow Knight, aber die Ähnlichkeiten hören dabei auch nicht auf.

Constance wird ein Metroidvania mit fordernden Platforming-Einlagen, Bosskämpfen, interessanten NPCs und neuen Fähigkeiten. Mit dem magischen Pinsel könnt ihr nämlich auch Farbe schleudern oder euch sogar selbst in einen Farbklecks verwandeln, mit dem man Wände emporklimmt, Gegnern ausweicht und undurchdringliche Barrieren durchdringt.

Entwickelt wird das Spiel vom deutschen Studio BTF, kurz für Bild- und Ton-Fabrik. Metroidvania-Fans sollten sich den 24. November 2024 im Kalender markieren, dann kommt das Spiel auf den PC.

