Atomic Heart 2 – Mundfish präsentiert Shooter-Fortsetzung, aber auch ein Spinoff-MMO

Als der Trailer zu Atomic Heart 2 über die Bildschirme flimmert, kommt direkt ein Gedanke auf: Moment mal, der erste Teil von Mundfishs Shooter ist doch noch gar nicht so lange her, oder? Richtig, 2023 kam er auf den Markt und wartet aktuell noch auf den vierten DLC. Trotzdem steht jetzt nicht nur ein Sequel in der Warteschlange, sondern auch noch ein MMO, welches im gleichen Universum spielen wird.

Mit Atomic Heart 2 und dem MMO „The Cube“ entsteht ein neues Universum

Die Geschehnisse der Fortsetzung setzen direkt an das Ende von Teil 1 an. Erneut spielen wir in einer alternativen Version Sowjetunion der 60er, in welchen der technische Fortschritt sehr weit vorangegangen ist. Skurrile Settings, Maschinen und Monster erwarten euch erneut. Der Trailer, welcher von Queens „Don’t Stop Me Now“ begleitet wird, nimmt sich selbst nicht allzu ernst. Es könnte also sein, dass uns ein etwas humoristischer Ansatz erwartet. Vereinzelte Gameplayschnipsel verraten uns aber, dass es immerhin in diesem Bereich sehr vertraut bleibt. Soll heißen: Actionreiche Shooter-Action mit ausgefallenen Waffen.

Tja, und dann wäre da auch noch The Cube, ein weiteres Projekt von Mundfish. Es spielt im gleichen Universum wie Atomic Heart, handelt sich jedoch um einen MMO-Shooter. So ist nach dem Ende des ersten Teils ein merkwürdiger Würfel mit vielen Anomalien im Himmel aufgetaucht, der natürlich das Interesse von Forschern weckt. Die Spieler*innen werden diesen Würfel erkunden, welcher sich stetig verändert und euch neue Biome entdecken lässt. Das Gameplay soll aber das gewohnte Shooter-Gameplay sein, welches ihr vom Hauptspiel gewohnt seid.

Sowohl Atomic Heart 2 als auch The Cube haben noch keinen Releasetermin, das MMO soll aber wohl zuerst erscheinen.

