007 First Light – Erlebt, wie James Bond zum Geheimagenten wurde

IO Interactive sind ja hauptsächlich für die Hitman-Reihe bekannt, wagen mit 007 First Light aber einen Schritt abseits ihres gewohnten Territoriums. Der Actiontitel erzählt die Geschichte, wie James Bond im MI6-Programm ausgebildet wurde und zum großen Geheimagent 007 wurde. Verpackt wird dies in einer Mischung aus verschiedenen Genre-Elementen.

007 First Light wird, Schleich-, Fahr- und Action-Spiel zugleich

Der gezeigte Trailer besteht aus einer Mischung von cineastischen Sequenzen und vereinzelten Gameplayszenen. Die Cutscenes zeigen uns, auf was für eine Art Story wir uns hier freuen dürfen. Der junge James Bond wird in das MI6 Trainingsprogamm rekrutiert und das, obwohl er als etwas zu forsch, frech und unberechenbar gilt. Er trainiert seine Fertigkeiten, lernt wichtige Figuren aus der Reihe kennen, stattet sich mit Gerätschaften aus und erfüllt die Aufträge des MI6.

Das gezeigte Gameplay zeigt uns eine Mischung aus allerlei diversen Elementen. Wir sehen einen Deckungsshooter, ein Stealth-Spiel, einen 3rd-Person-Shooter, ein Autofahrspiel und einen faustsicheren Actiontitel. Insgesamt erwartet uns also das volle Geheimagentpaket, mit dem sich IO Interactive ja eigentlich gut auskennt. Gut, Agent 47 ist Auftragskiller und geht die Sachen meist auch etwas ruhiger an als der impulsive 007, aber trotzdem ist die IP in guten Händen. Kleine Details wie die Narbe in Bonds Gesicht, die er in den Romanen von Ian Fleming auch besitzt, zeigen das sehr gut.

007 First Light wird für PC, Playstation 5, Xbox Series X|S und Switch 2 erscheinen. Ein Releasedatum gibt es noch nicht, es ist aber für 2026 angesetzt.

Quelle: Playstation | IO Interactive

Titelbild: 2025 © IO Interactive