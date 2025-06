Silent Hill f – Gameplay und Release-Datum auf State of Play veröffentlicht

Horror-Fans dürften sich auf der gestrigen State of Play von Sony gefreut haben, als Konami einiges zu Silent Hill f zeigte. Nachdem bereits das Remake zu Teil 2 ein großer Erfolg war, geht „f“ nun den nächsten Schritt. Auf dem Playstation-Showcase zeigt man etwas mehr Gameplay und zudem wissen wir nun auch wann das Spiel erscheinen wird.

Silent Hill f mit anderem Setting, aber ähnlichen Gameplay?

Silent Hill f spielt in Japan. Das ist an sich schon einmal ungewöhnlich, weil die Reihe eigentlich zumeist ein sehr westliches Setting bot. Doch Konami wollte sich auch wieder mehr dem japanischen Publikum in dem Punkt öffnen. In dem Horrorspiel steuert man Hinaku. Ein Mädchen, welches definitiv über sich hinaus wachsen muss. Denn es spielen sich höchst surreale Dinge ab. Silent Hill eben. Doch in Silent Hill spielt das Ganze gar nicht, sondern in Ebisugaoka. Inwiefern „Silent Hill“ doch auch inhaltlich vertreten sein wird, wissen wir nicht.

Zudem spielt sich das Geschehen in den 1960ern ab. So unterschiedlich das Setting ist, so ähnlich wirkt das Gameplay. Mit einem Stahlrohr bewaffnet sieht man Hinaku diverse Gestalten entgegen treten. Die Kampfmechaniken wirken denen in Silent Hill 2 Remake recht ähnlich. Fernkampf gab es im Trailer allerdings nicht zu sehen. Noch ungewöhnlicher war aber, dass man keinerlei Rätsel dort sah. Somit ist unklar wie stark der Fokus darauf sein wird. Anhand des gezeigten Trailers scheinen Story und Nahkampf das Kernelement zu sein.

Lange darauf warten müssen wir glücklicherweise auch nicht mehr. Denn das Spiel erscheint bereits am 25. September für PC, Playstation 5 und Xbox Series.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bild: 2025 © Capcom | Video: Konami/ Playstation via YouTube