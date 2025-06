Romeo is a Dead Man – Der neue Fiebertraum von Suda51

Tja, wie sollen wir euch jetzt Romeo is a Dead Man erklären? Das ist ganz schön schwierig, denn so richtig haben wir es beim Schauen des Trailers auch nicht verstanden. Aber so sind sie nun einmal, die Spiele von Goichi Suda, besser bekannt als Suda51. Titel wie Killer 7, Killer is Dead und der No More Heroes-Reihe sind der Beweis dafür, dass es im Kopf dieses Mannes ein wenig anders zugeht. Und sein neuester Streich tanzt da nicht aus der Reihe.

Wildes, blutiges Zombiegeschnetzel in Romeo is a Dead Man

Es fängt eigentlich recht harmlos an: Eine Familie beim Mittagessen. Doch dann klingelt es an der Tür, Romeo steht auf und öffnet. Kurz darauf ist er tot, ein Zombie hat ihm das halbe Gesicht abgebissen. Doch sein Opa injiziert ihm ein seltsames Objekt ins linke Auge. Oder so ähnlich, wie gesagt wir sind selber etwas verwirrt. Wo wir uns aber sicher sind ist dass Romeo fortan als Halbtoter durch die Welt spaziert und Zombies mit einem Laserschwert zerschnetzelt oder ihnen mit einer Shotgun eine große Portion Blei verpasst.

Generell wird es im Spiel wohl eine gesunde Mischung aus Nah- und Fernkampf geben. Im Nahkampf kommt wie eben erwähnt ein Laserschwert zum Einsatz (Travis Touchdown wäre stolz), aber auch eine übergroße Klinge, ein Kettensägenschwert (natürlich) oder einfach nur die Fäuste.

Wenn es um die Schießerei geht, so stehen Romeo wohl auch eine Menge Waffen zur Verfügung. Im Trailer sehen wir unter anderem eine Schrotflinte, eine Laserkanone und ein MG. Alles wird begleitet von schrillen Neon-Farben und einer Menge Zombieblut. Das Spiel wird 2026 erscheinen, aber ob wir dann schlauer sind, wie es in Suda51 aussieht, das wagen wir zu bezweifeln. Aber es hat auf jeden Fall irgendetwas mit Romeo und Julia zu tun.

