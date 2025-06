Pyrene – Das Deckbuilding-Roguelike bekommt ein großes Update

Pyrene vereint Roguelike mit Deckbuilding und baskischen Legenden. Das Indie Spiel glänzt mit positiven Bewertungen auf Steam und bekommt am 07. Juni ein kostenloses Update, was deutlich mehr Inhalt verspricht.

Deckbuilding gegen Dämonen

In Pyrene spielt ihr nicht einfach mit Karten, es gilt ein ganzes Dorf und seine Bewohner vor einer Horde Dämonen zu retten. In Roguelike Manier zieht ihr dabei mit einem Deck in die Schlacht und kehrt anschließend in euer Dorf zurück. Dabei verbessert ihr immer weiter eure Strategie und eure Decks um euren Gegnern Herr zu werden. Zwar gibt es einen typischen Endlosmodus, der Fokus liegt aber auf der Geschichte.

Das Update im Juni erweitert das Spiel um einen neuen Handlungsstrang rund um den Jungen Malo, der aus einer versunkenen Stadt gerettet wurde. Er steht zusammen mit seiner Druidischen Großmutter im Zentrum einiger Geheimnisse, die es aufzudecken gilt. Dabei lernen Spieler mehr über die bretonische Folklore kennen, etwa Ankou, die Personifikation des Todes.

Insgesamt ziehen so über 120 neue Karten in das Spiel ein. Neue Relikte sorgen für neue Möglichkeiten um gegen 20 neue Gegnertypen zu gewinnen. Außerdem erwarten euch neue Biome und auch Herausforderungen für die spielbaren Charaktere. Pyrene ist zur Zeit für rund 15 € bei Steam zu erwerben.

Quelle: Two Tiny Dice via Pressemitteilung

Titelbild: © Indie Asylum Inc.