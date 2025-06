Bis zur Glotze – Sieht so The Witcher 4 aus & wird bald Resi 9 gezeigt? | Folge 145

Der Showcase-Sommer wird zum Showdown-Sommer. Neuer Konsolen-Release, Summer Game Fest, State of Play, Xbox Showcase und und und. Aber: Es passierte vor diesen Dingen noch eine ganze Menge, über die wir im Podcast mal sprechen müssen. Wir haben wieder einen bunten Strauß News mitgebracht, von The Witcher 4, bis hin zum Xbox Handheld.

Das größte Thema war sicherlich die Tech-Demo von The Witcher 4. Epic Games und CD Project haben zusammen gezeigt, was die Unreal Engine 5 auf der Konsole kann und gezeigt wurde ein herausragend aussehendes Witcher 4. Doch: Eigentlich ist es gar nicht Witcher 4. Denn das Gezeigte sollte eher die Möglichkeiten der Engine zeigen und nicht wie Witcher 4 aussehen wird. Und dennoch kann man sich fragen, wie viel vom fertigen Spiel hier bereits drin steckt, auch weil man bereits Gameplay-Szenen gesehen hat.

Ebenfalls heiß diskutiert ist das kommende Resident Evil. Der neunte Teil könnte nämlich bald schon angekündigt werden und wird derzeit von vielen Gerüchten umgeben, etwa was Story, aber auch den Einsatz von Open-World-Elementen angeht. Aber was steckt dahinter und was wünschen wir uns für den nächsten Ausflug?

Neben den ersten Infos zu 007: First Light sprechen wir aber auch noch über den möglichen Xbox-Handheld. Denn der soll wohl verschoben werden und der Grund dafür ist Windows 11, bzw. Valve mit dem SteamOS. Darüber hinaus wurde ein Remake zu Assassin’s Creed 4: Black Flag schon fast bestätigt. Ein sehr kurioser Live-Stream war Schuld daran. Aber was genau passiert ist und wie wir das alles finden, das könnt ihr euch in Folge 145 von Bis zur Glotze anhören!