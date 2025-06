The Witcher 4 – Techdemo zeigt, was alles möglich sein wird

Auf einem Even von Unreal, wo die Unreal Engine 5 präsentiert wurde, war auch erstmals „Gameplay“ von The Witcher 4 zu sehen. Wir packen das Gameplay mal in Anführungszeichen, denn es steht bereits in der Videobeschreibung, dass es nicht echtes Gameplay ist, sondern eben eine Tech-Demo.

The Witcher 4 Demo zeigt neue Möglichkeiten in der Unreal Enginge 5

Gut, hören wir mal kurz auf so pessimistisch zu sein und lenken unseren Fokus auf das gezeigte Material. Wir beginnen mit einer Zwischensequenz, die tödlich für einen fahrenden Händler endet. Unsere Protagonistin Ciri untersucht die Unfallstelle und reitet dann auf ihrem Pferd Kelpie ins nächstgelegene Dorf. Hier schwenkt die Kamera erstmals weg und zeigt uns den sogenannten Unreal Chaos Flesh Solver, mit dem die Animation von Muskeln in bestimmten Szenen dank Machine Learning verbessert. Alle Muskeln unter dem Fell von Kelpie bewegen sich einzeln, ohne dabei die Performance des Spiels zu beeinflussen.

Mit einem Schwenk der Kamera durch die Wälder von Kovir, der Region welche wir in The Witcher 4 erkunden werden, wird uns das Nanite Foliage Rendering vorgestellt. Mittels Voxels soll die Darstellung von Landschaften noch besser ablaufen, jedes Blatt und jede Tannennadel kann damit simuliert werden.

Einen großen Fokus auf die KI der NPCs gibt es, wenn Ciri im Hafenstädtchen Valdrest ankommt. Die Spielwelt soll reaktionsfähiger auf eure Aktionen und die Geschehnisse drumherum sein als je zuvor. Im Trailer sehen wir, wie Ciri einen Händler anrempelt, der eine Kiste Äpfel trägt. Sie fällt ihm auf den Boden, die Äpfel kullern die Straße hinunter, ein kleiner Junge hebt einen auf. Solche Kettenreaktionen sollen nun möglich sein und auch oft im Spiel vorkommen. Die Spielwelt wird auch außerhalb von Ciris Aktionen weiterlaufen und eigene Auswirkungen haben.

Ein neues Animationsframework in der Unreal Engine 5 soll es zudem ermöglichen, skalierbare Massen von NPCs bereitzustellen. Trotz Etlicher neuer NPCs, die einer Gruppe hinzugefügt werden, sollen die 60 FPS beibehalten werden.

Wir sind vom gezeigten Material beeindruckt, aber natürlich auch ein wenig skeptisch. Ein Blick in die Kommentarspalte verrät, dass viele Fans das Cyberpunk 2077-Debakel nicht vergessen haben. Wir wollen CD Projekt Red aber in keinem Fall eine neue Chance absprechen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: PlayStation

Titelbild: 2024 © CD Projekt Red