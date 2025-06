Hollow Knight: Silksong – Änderungen in der Steam Database bestärken aktuelle Gerüchte, diesmal aber wirklich

Ja, Hollow Knight: Silksong und sein eventuelles Releasedatum sind ein gigantisches Meme in der Gaming Community. Jede neue Nachricht zu einem eventuellen Leak, einem Hinweis seitens der Entwickler von Team Cherry oder auch nur irgendwelche PNGs von einem Stück Kuchen werden von den Fans akribisch auseinander genommen. Und zugegebenermaßen nehmen auch wir jeden Fetzen Information mit, die es zum Nachfolger eines der wohl erfolgreichsten Indie-Metroidvanias aller Zeiten gibt. Aber glaubt uns, die aktuellen News rund um Änderungen in der Steam DB des Spiels sind richtig vielsagend. Also, diesmal wirklich, kein Scherz. Also, wahrscheinlich.

Steht Hollow Knight: Silksong kurz vor Release?

Gut, fassen wir mal ein wenig zusammen: Es häufen sich Berichte über Silksong, so etwa, dass es im September im ACMI Museum in Adelaide, Australien spielbar sein wird. Dann ein kurzer Trailer-Snippet in der Präsentation der Nintendo Switch 2, welches einen Release auf 2025 terminiert. Und nun mit dem kurz bevorstehenden Summer Game Fest verdichten sich die Hinweise, dass es vielleicht während dieses Events endlich einen Releasetermin bekommen wird.

Tja, und jetzt sind wir bei Steam. Hier wird in der Steam Database alles an Infos zu Spielen auf der Plattform zusammengetragen. Schaut man sich die Seite von Hollow Knight: Silksong an und scrollt zur History, dann kann man sehr zeitnahe Aktivitäten beobachten. So wurden bereits im März einige Dateien aktualisiert, am 3. Juni wurde etwas am Trailer verändert und sämtliche Archievements in diversen Sprachen wurden hinzugefügt. Und auch heute wurde an Spieledaten gewerkelt. So ist der letzte Eintrag beim Schreiben dieses Artikels vor gut 12 Stunden.

Ist dies nun ein endgültiger Beweis, dass Silksong kurz vor dem Release steht? Nein, vielleicht nicht. Aber es sind doch sehr starke Indizien, die wir nicht ignorieren können. Das Meme, dass Silksong wohl nie erscheinen wird, können wir also hoffentlich recht bald begraben. Es dürfte klar sein, dass wir spätestens nach dem Summer Game Fest mehr wissen. Und dazu halten wir euch hier natürlich auf dem Laufenden.

Quelle: SteamDB

Titelbild: 2019 © Team Cherry