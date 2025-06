Summer Game Fest 2025 – Alle Events & Showcases im Überblick

Der Gaming-Sommer 2025 steht vor der Tür und auch dieses Jahr erwartet uns wieder das Summer Game Fest mit zahlreichen weiteren Showcases, Ankündigungen und Überraschungen. Wir haben alle wichtigen Termine für euch zusammengestellt, damit ihr keine Neuigkeiten zu kommenden Titeln verpasst. Außerdem werden wir den Beitrag aktuell halten, sobald neue Events hinzukommen.

PlayStation – State of Play 2025

Sony legt vor und startet vor allen anderen mit einer State of Play. So richtig wissen wir zwar nicht was gezeigt wird, aber es wird sicher einen Death Stranding 2 Teaser geben, etwas Neues zu Ghost of Yotei und sicherlich auch neues Material zu Phantom Blade. Also dürfen wir mal gespannt sein. Die Show ist am 04.06.2025 um 23 Uhr.

Summer Game Fest 2025 – Der „richtige“ Auftakt

Die Sommersaison der Gaming-Präsentationen wird offiziell am 6. Juni 2025 mit Geoff Keighleys mittlerweile etabliertem Summer Game Fest eingeläutet. Die zweistündige Kickoff-Show beginnt um 23:00 Uhr unserer Zeit und verspricht wie jedes Jahr spannende Ankündigungen und weltweite Premieren. Im letzten Jahr wurden unter anderem Civilization 7, Monster Hunter Wilds, Metaphor: ReFantazio und Dragon Ball: Sparking Zero! gezeigt.

Das 2020 gestartete Event hat sich als zentrale Plattform für Neuankündigungen der gesamten Videospielindustrie etabliert und vereint zahlreiche Studios und Publisher unter einem Dach. Damit hat es die E3 komplett abgelöst, die einst für auf weniger Tage komprimierte Formate unterhielt Die Übertragung findet wie üblich auf dem YouTube Theater in Los Angeles statt und kann weltweit über diverse Streaming-Plattformen verfolgt werden.

Day of the Devs

Direkt im Anschluss an das Summer Game Fest folgen die Day of the Devs. Bei dem Event nimmt man sich Zeit für Indies, lässt diese neue Games vorstellen und geht auch dabei tiefgreifender auf die Spiele und den Entwicklungsprozessen dahinter ein. Die Day of the Devs sind dabei immer für Überraschungen gut und zeigen oftmals sehr spannende Indie-Games.

Devolver Digital 2025

Fast schon zeitgleich zu Day of the Devs findet die Devolver Digital statt. Mit einer (bestimmt) wie immer sympathischen und ausgefallenen Show präsentiert der Publisher das aktuelle und kommende Repertoire. Dass die Show um 2 Uhr morgens stattfindet ist nicht weiter schlimm, denn hier werden oft auch die Lachmuskeln beansprucht.

Wholesome Direct 2025

Entspannter geht es hier zu. Auf der Wholesome Direct 2025 werden vor allem Spiele gezeigt, die emotional, cozy, entspannend oder besonders aufbauend sind. Hier finden sich oft auch ein paar Geheimtipps, insbesondere auch, wenn man auf Cozy-Games steht. Am Samstag, dem 7. Juni, geht es um 18 Uhr los.

Women Led Games

Gaming ist reine Männersache? Definitiv nicht! Doch leider sind Frauen immer noch deutlich unterrepräsentiert, sowohl auf Seiten der Konsumenten, aber auch auf Entwicklungsseite. Letzteres geht „Women Led Games“ an. Der Showcase stellt die Werke von Frauen in den Fokus und am Samstag, dem 7. Juni, könnt ihr dort ab 19 Uhr einschalten.

Latin American Games Showcase 2025

Lateinamerika ist groß und natürlich wird dort auch viel gezockt. Grund genug, dass die Werke und die Menschen dahinter gesehen werden. Bereits im letzten Jahr gab es hier viele Überraschung. „Viel“ ist ein gutes Stichwort. Über 50 Titel zeigt man am Samstag um 20 Uhr.

South East Asian Games Showcase 2025

Das was Lateinamerika kann, kann Südostasien auch! Bei dem Showcase werden auch massig spannende Titel gezeigt. Spannend sind hier die Partnerschaften mit Raw Fury, gamescom asia und Xbox. Was das wohl bedeutet? Am 07. Juni um 21 Uhr wissen wir mehr.

Green Games Showcase

Der Name steht für das was er vermuten lässt. Hier werden Spiele gezeigt, die einen positiven Impact auslösen wollen und auch mit der ein oder anderen Initiative daher kommen, die für Nachhaltigkeit steht. Hier könnt ihr am Samstag um 22 Uhr einschalten.

Future Games Show Summer Showcase 2025

Zeitglich mit dem Green Games Showcase kommt 7. Juni 2025 die Future Games Show mit ihrem Summer Showcase. Die von GamesRadar präsentierte Show wird mit „Weltpremieren, exklusiven Trailern und brandneuen Spieldemos“ aufwarten und bietet traditionell einen Blick auf eine Vielzahl von Indie- und generell kleineren Titeln. Aber auch so manche AA-Games werden nicht selten ausführlich vorgestellt. Die Future Games Show ist tatsächlich ein kleiner Geheimfavorit.

Frosty Games Fest 2025

Moment mal? Ich dachte wir haben Sommer? Ja, hier schon. Aber in Australien und Neuseeland sieht das anders aus, denn dort ist es tatsächlich „frosty“. Das lässt man sich aber nicht nehmen, um trotzdem die neuesten Spiele aus der Region vorzustellen. Hier wird es allerdings schon später. Der Showcase findet in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 1 Uhr statt.

Xbox Games Showcase & The Outer Worlds 2 Direct

Microsoft hat bereits bestätigt, dass der Xbox Games Showcase 2025 am 8. Juni stattfinden wird. Die Präsentation beginnt um 19:00 Uhr und wird direkt im Anschluss von einem speziellen „The Outer Worlds 2 Direct“ gefolgt.

Nach dem Vorbild der Starfield Direct 2023 und der Call of Duty: Black Ops 6 Direct 2024 werden Fans hier einen tieferen Einblick in Obsidians mit Spannung erwartete Weltraum-RPG-Fortsetzung erhalten. Der Showcase selbst wird voraussichtlich Neuigkeiten zu kommenden First-Party-Titeln und Xbox Game Pass-Ankündigungen enthalten. Ganz hoch im Rennen sind natürlich Fable, Gears of War und einige Spiele, zu denen wir lang nichts gesehen haben, wie Clockwork, Contraband, Perfect Dark, Blade, Everwild und auch der Skyrim Nachfolger, The Elder Scrolls 6, könnten zu sehen sein. Ebenfalls könnte das nächste Call of Duty vorgestellt werden, da Activision ja mittlerweile zu Xbox gehört.

PC Gaming Show 2025

Die von PC Gamer präsentierte Show konzentriert sich traditionell auf PC-exklusive Titel und Portierungen sowie Hardware-Neuigkeiten und ist auch ein Ort, an dem nicht selten auch mal eine größere Überraschung gezeigt wird. Die Show findet im Anschluss an das Xbox-Event statt und beginnt um 21 Uhr am Sonntag Abend.

Death Stranding 2 Game Premiere

Wenn ihr nicht wisst, was man Montag morgens um 4 Uhr anderes machen könnte außer schlafen, der kann die Bromance zwischen Hideo Kojima und Geoff Keighley erleben. Denn dann wird von Beiden näher auf Death Stranding 2 eingegangen. Während auf dem Summer Game Fest wahrscheinlich ein Cinemativ Trailer läuft, wird auf dem eigenen Showcase mehr Gameplay gezeigt.

Black Voices in Gaming

Um mehr Sichtbarkeit wird bei Black Voices in Gaming gerungen. Hier steht bei den „Black Voices Creators“ generell im Vordergrund awareness zu schaffen, gesehen zu werden, um Akzeptanz zu kämpfen. Und vielleicht sehen wir ja auch die ein oder anderen Games, die wissen das umzusetzen. Zu sehen ist das Ganze am 9. Juni um 18 Uhr.

Weitere Showcases

Ubisoft Forward 2025

Ubisoft hat bekannt gegeben, dass man dieses Jahr auf eine Präsentation verzichten wird. Das Unternehmen befindet sich aktuell im Wandel. Immerhin hat man kürzlich ein Tochterunternehmen gegründet und Far Cry, Assassin’s Creed und Rainbow Six darin ausgelagert. Vielmehr beteiligt man sich eher an den anderen Showcases und so könnten wir evtl. den ein oder anderen Titel auf einen der anderen Events sehen.

Nintendo

Mit dem erwarteten Launch der Nintendo Switch 2 im Jahr 2025 ist davon auszugehen, dass Nintendo in diesem Sommer wichtige Ankündigungen machen wird. Ob dies in Form eines klassischen Nintendo Direct oder erst bei der gamescom Opening Night Live geschehen wird, bleibt abzuwarten. Nintendo hat zuletzt im April 2025 bereits eine Direct abgehalten, weitere Präsentationen im Sommer sind jedoch wahrscheinlich, auch um weitere zukünftige Switch 2-Titel zu zeigen.

Quelle: Summer Game Fest

Bild: 2025 © Summer Game Fest/ Xbox/ Women Led Games/ Nintendo