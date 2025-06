Bis zur Glotze – Vorfreude auf das Summer Game Fest: Was erwartet uns? | Folge 144

Wir stehen kurz vor dem Summer Game Fest 2025 und natürlich nutzen wir in Bis zur Glotze die Möglichkeit zum Rätselraten. Was wird gezeigt? Was wollen wir sehen? Was ist wahrscheinlich? Oder wird es einfach nur eine Enttäuschung?

Ja, natürlich hat Maarten „Rayman“ gesagt. Aber nicht nur, weil er sich das einfach wünscht, sondern weil es auch Gerüchte in diese Richtung gibt. Aber ist das wirklich auf der Liste des strauchelnden Publishers aus Frankreich? Immerhin warten wir schon sehr lange auf einen neuen Ableger. Aber auch sonst haben Tobi und Maarten viel zu spekzulieren, was uns auf dem Hype-Event an neuen Titeln gezeigt wird.

Aber es geht nicht nur um das, was demnächst kommt. Die Beiden haben auch ein bisschen was gespielt und auch ein bisschen was geguckt. Denn die zweite Staffel von The Last of Us ist in aller Munde. Aber kann die auch so begeistern wie Staffel 1? Um das und noch viel mehr geht es in Folge 144 von Bis zur Glotze!