Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 23.2025

Wir haben eine aufregende Woche vor uns, denn mit dem Release der Switch 2 am 5. Juni haben wir in der Releasevorschau nun auch neue Spiele für Nintendos neue Konsole. Wir konzentrieren uns dabei aber natürlich auf neue Erscheinungen, Switch 2-Ports von älteren Spielen, Switch 2-Editionen von Nintendo-Spielen und besondere Editionen für die Switch 2 wie etwa die Hitman Signature Edition oder den Directors Cut von Yakuza 0, lassen wir mal außen vor. Aber wenn wir mal ehrlich sind, so wenden sich wohl die Blicke fast aller Switch 2-Käufer*innen sowieso nur auf einen ganz bestimmten Titel.

Die Switch 2 Releasewoche in der Releasevorschau

Cyber Knights: Flashpoint (PC) – 2. Juni

In diesem taktischen RPG plant ihr in einem futuristischen Cyberpunk-Setting ausgeklügelte Raube mit gut durchdachten Teams aus Söldnern, Hackern uvm.

Popucom (PC, PS4, PS5) – 2. Juni

Ein bunter Mix aus Action-Platformer, Puzzlespiel und 3rd-Person-Shooter mit Fokus auf Koop, erinnert stark an Splatoon.

Void Scout (PC) – 2. Juni

Ein taktisches, rundenbasiertes Roguelike in welchem ihr alleine gegen viele Monster in der Finsternis einer Forschungsstation bestehen müsst.

Voidsayer (PC) – 2. Juni

Ein düsterer, tatktischer Monster-Tamer, wo ihr gefangene Kreaturen gegen andere gespenstische Monster in den Kampf schickt.

Dagger Directive (PC) – 3. Juni

Ein taktischer FPS, in dem ihr jede Mission nach eurem Belieben planen könnt, von der Ausrüstung bis hin zur Tageszeit, wann ihr einschreitet.

Midnight Mayhem (PC) – 3. Juni

Ein asymmetrischer Multiplayer-Horrortitel, wo ein unsichtbares und immer stärker werdendes Monster gegen ein Team aus Menschen antritt.

Ultra Mega Cats (PC) – 3. Juni

Ein 3rd-Person-Roguelike-Koop-Shooter mit Katzen.

Mario Kart World (Switch 2) – 5. Juni

Der einzige große Launchtitel der Switch 2 mit einem Open World-Mario Kart-Erlebnis.

Deltarune (PC, PS4, PS5, Switch, Switch 2) – 5. Juni

Endlich bekommt dieser Titel der Undertale-Macher seinen vollen Release mit zwei neuen Episoden.

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster (Switch 2) – 5. Juni

Das JRPG in neuem Glanz.

Fast Fusion (Switch 2) – 5. Juni

Für alle, die sich endlich ein neues F-Zero wünschen, gibt es hier die bestmögliche Alternative.

Parallel Experiment (PC, Switch) – 5. Juni

Ein Point’n’Click Adventure, welches jedoch, ungewöhnlicherweise für das Genre, im Koop gespielt wird.

Pro Cycling Manager 25 (PC) – 5. Juni

Ja, die Tour de France steht wieder an und natürlich sind auch die zwei üblichen Verdächtigen wieder mit dabei, einmal dieser Teammanager…

Tour de France 2025 (PC, PS5, XSX) – 5. Juni

… und dieses offizielle Spiel zur Tour, wo ihr Jagd auf das gelbe Trikot macht.

Puyo Puyo Tetris 2S (Switch 2) – 5. Juni

Ein Puzzle-Ableger darf beim Launch einer Nintendo-Konsole nicht fehlen.

Nobunaga’s Ambition: Awakening Complete Edition (PS5, Switch 2) – 5. Juni

Diese Complete Edition dieses Strategiespiels haben wir mal mit aufgenommen, weil sie auch zeitgleich für die PS5 neu erscheint.

Street Fighter 6: Years 1-2 Fighters Edition (PS4, PS5, XSX, Switch 2) – 5. Juni

Die volle Street Fighter 6-Dröhung mit insgesamt 26 Kämpfer*innen und 20 Stages.

Survival Kids (Switch 2) – 5. Juni

Ein gemütliches Adventure auf einer verlassenen Insel, die ihr mit euren Freund*innen erkunden und besiedeln könnt.

So, und da sind wir auch schon am Ende der Releasevorschau. Ja, trotz Launch der Switch 2 sind nicht so übermäßig viele neue Spiele für Nintendos neue Konsole verfügbar, nicht wahr? Wohl einer der größten Kritikpunkte, die es zur Ankündigung gab. Aber mit der Zeit kommen immer mehr neue Titel für die Switch 2 heraus, vielleicht ja schon nächste Woche, wenn wir uns erneut zur Releasevorschau versammeln.

Titelbild: 2025 © Nintendo