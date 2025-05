Tainted Grail: The Fall of Avalon – Das Skyrim der Artussage will uns überzeugen

Tainted Grail: The Fall of Avalon erinnert beim ersten Blick in den Trailer sofort an das grandiose Skyrim, nur eben in einem völlig anderem Setting. Das Open World Spiel ist aus dem Early Access zur Version 1.0 gewechselt und glänzt bei Steam mit positiven Bewertungen.

In Ego-Perspektive durch Avalon

Wie der Name schon sagt begebt ihr euch in Tainted Grail: The Fall of Avalon auf die mystische und sagenumwobene Insel Avalon, die den meisten aus der Artussage bekannt sein dürfte. Artus selbst ist schon seit Jahrhunderten gestürzt und auf der Insel geht es drunter und drüber. Perfekt für euch um Abenteuer zu erleben. Laut Enwickler soll euch die Hauptgeschichte um die 50 bis 70 Stunden beschäftigen. Davon ablenken können euch aber rund 200 Nebenquests mit vertonten NPCs. Es klingt also erstmal so, als würde einem hier nicht so schnell langweilig werden. Erwartet außerdem keine goldenen Felder auf denen Erntefeste gefeiert werden. Die Welt ist düster und das soll man wohl auch in der Story merken.

Um Gewalt kommt man hier also nicht drum rum. Vor allem nachts, wenn die Urkraft Wyrdnis am Werk ist, soll es besonders gefährlich sein. Wie man es aus Skyrim gewohnt ist kann man sich seine Fähigkeiten komplett selbst zusammenstellen und kombinieren. Wer also Magie mit Waffen kombinieren möchte kann das so machen, oder ihr greift als schleichender Scharfschürtze zu Pfeil und Bogen. Ob man in Avalon dann genau so viel Spaß hat wie in Himmelsrand wird sich zeigen. Der Trailer unten macht aber Lust, sich einen Weg über die Insel zu bahnen.

Tainted Grail: The Fall of Avalon könnt ihr momentan für rund 44 Euro bei Steam und für die PlayStation und XBox erwerben. Wer sich erstmal sicher sein will kann auch die Demo runterladen und es austesten.

