Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 22.2025

Wir schließen den Mai mit der Releasevorschau ab und starten mit dem Juni bereits in den Sommer 2025. Das Summer Game Fest steht nächste Woche auf dem Plan und wird viele neue Spieleankündigungen mit sich bringen. Doch erst einmal fokussieren wir uns auf die Spiele, die diese Woche noch erscheinen.

Wir verabschieden mit der Releasevorschau den Frühling

Ghost Frequency (PC, Switch) – 26. Mai

Ein First Person Horrorspiel, in dem ihr als Geisterjäger mit einer Kamera hantiert, die mit allerlei Geisterjagdfeatures ausgestattet wurde.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Section 13 (PC, PS5, XSX) – 26. Mai

Eine Neuinterpretation des taktischen Koop-Shooters Blackout Protocol, diesmal als Action-Roguelite-Shooter.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

AI Limit (PC, PS5) – 27. Mai

Ein Soulslike mit Mischung aus Fantasy und Sci-Fi mit Anime-Anstrich.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Cattle Country (PC, PS5, XSX, Switch) – 27. Mai

Ich brauche euch eigentlich keine Details zum Spiel zu nennen, außer: Ihr betreibt eine Farm.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Cosmi: Forbidden Forests (PC, PS5, Switch) – 27. Mai

Eine Zusammenstellung alter C64-Klassiker inklusive ein Remaster des Titels Forbidden Forest.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Zombie Cure Lab (PC, PS5, XSX) – 27. Mai

Es gibt so viele Spiele mit Zombies, aber endlich auch mal eine Management Aufbau-Sim, in welcher an einem Heilmittel für die Plage gearbeitet wird.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Jump the Track (PC) – 28. Mai

Eine Mischung aus erzählerischem Comedy-Adventure und arcadigem Gameplay.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Kabuto Park (PC) – 28. Mai

Ihr fangt kleine Käfer, trainiert sie und lasst sie gegeneinander kämpfen. Also genau die Tätigkeit, die Satoshi Tajiri damals inspiriert hat, Pokémon zu erfinden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Pick Me Pick Me (PC) – 28. Mai

Ein kompetitiver Dating-Simulator, bei welchem ihr euren Gegnern das perfekte Date abluchsen müsst.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

to a T (PC. PS5, XSX) – 28. Mai

Ein Adventure über einen Teenager, der alles in seinem Leben in einer T-Pose bewältigen muss.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bitcraft Online (PC) – 29. Mai

Ein Open World Survival Crafting MMO.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Death Game Hotel (MetaQuest) – 29. Mai

Die etwas andere Art von Glücksspiel, wo ihr in einem Todesmatch eure Gliedmaßen als Einsatz verwettet.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Fuga: Melodies of Steel 3 (PC) – 29. Mai

Der finale Teil dieser JRPG-Trilogie.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Guilty as Sock! (PC) – 29. Mai

Ein Social Deduction-Game in einem Gerichtssaal voller Socken.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Nice Day For Fishing (PC, PS5, Switch) – 29. Mai

Dreimal dürft ihr raten, worum es in diesem Spiel geht. Kleiner Tipp: Es KÖNNTE etwas mit einer Angel zu tun haben.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Projected Dreams (PC) – 29. Mai

Ein entspannender Puzzler mit Schattenspielchen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Scar-Lead Salvation (PC, PS4, PS5, XSX) – 29. Mai

Ein 3rd Person Roguelite-Shooter mit Anime-Optik.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Spray Paint Simulator (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 29. Mai

Das Gegenstück zum PowerWash Simulators.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Elden Ring Nightreign (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 30. Mai

Das kooperative Soulslike mit Roguelike-Elementen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

My Father Lied (PC) – 30. Mai

Ein First Person Mystery Point’n’Click-Adventure.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Rune Factory: Guardians of Azuma (PC, Switch) – 30. Mai

Eine neue Interpretation der Rune Factory-Reihe.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Shadowverse: Worlds Beyond (PC) – 1. Juni

Eine Erweiterung für das Shadowverse CCG.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Und so tanzen wir mit der Releasevorschau aus dem Mai, wie wir auch in ihn rein getanzt sind. Nächste Woche starten wir dann richtig in den Juni und freuen uns auf sehr viele weitere neue Titel.

Titelbild: 2025 © FromSoftware | 2025 © CE-ASIA HONG KONG LIMITED