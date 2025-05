Warhammer 40,000: Dark Heresy – Die Entwickler der Pathfinder Spiele wagen sich erneut ins Warhammer Universum

Warhammer 40,000: Dark Heresy wird das neuste Spiel der Entwickler von Owlcat, welche euch durch ihre sehr guten Spiele im D&D ähnlichen Pathfinder Universum bekannt sein dürften. Nachdem schon Warhammer 40,000: Rogue Trader bei Steam sehr gute Bewertungen einfuhr und neue DLCs bekommt, sind wir gespannt auf den neuen Teil.

Warhammer 40,000 mit neuer Story und Action

Dark Heresy führt den Spieler in den Calixis Sektor in der Rolle eines Inqusitiors des Imperiums der Menschheit. Die Aufgabe ist das Ausmerzen jeglicher Ketzerei, Mutationen oder außerirdirscher Rassen. Dabei soll es auch um die Strukturen innerhalb der Inquisition gehen, die in der Welt von Warhammer 40,000 eine nicht zu unterschätzende Macht ist. Der neu zu bereisende Sektor ist außerdem schon lange vom Imperium getrennt gewesen und somit obliegt es dem Spieler das Licht des Imperators in die Dunkelheit zu bringen. Natürlich ist das alles ziemlich gefährlich und ihr müsst euch auf Verräter in den eigenen Reihen und zahlreicher Gefahren durch Außerirdische und das Chaos einstellen. Wie immer in Warhammer 40,000 wird es düster und brutal. Laut Spielbeschreibung wird auch wieder wert auf tragende Entscheidungen gelegt, bei dem es kein einfaches Richtig oder Falsch gibt.

Ihr reist aber natürlich nicht alleine, sondern mit einer Gruppe unterschiedlicher Begleiter. Im Trailer, den ihr auch unten findet, konnten wir schon einen Ogryn sehen, den Spieler aus Darktide kennen dürften. Die Kämpfe sind rundenbasiert und taktisch anspruchsvoll. Aus Rogue Trader kennen wir schon die Fülle an verfügbaren Fähigkeiten. Wer jedoch nur für die Story spielt, sollte das mit der richtigen Schwierigkeitseinstellung auch schaffen.

Ein Release Termin ist noch nicht bekannt. Auch über den Preis gibt es noch keine Auskunft. Der Trailer gibt uns aber schon einen ersten Eindruck.

Quelle: Owlcat Games via Steam

Titelbild: © Copyright Games Workshop Limited 2025