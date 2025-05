Ruffy and the Riverside – Mischung aus 2D- und 3D-Platformer von deutschem Entwicklerteam hüpft bald auf PC und Konsolen

Platforming-Fans sollten Ruffy and the Riverside im Auge behalten. Der Platformer wird von Zockrates Laboratories entwickelt, einem in Nürnberg ansässigen Studio. Es sticht vor allem durch seinen einzigartigen, handgezeichneten Look heraus und wird sowohl 2D- als auch 3D-Platforming bieten.

Ruffy and the Riverside lockt mit innovativem SWAP-Feature

Wie erwähnt, springt vor allem zunächst die bunte Optik ins Auge. Das Spiel präsentiert sich in einem handgezeichneten 2D-Stil, welches aber in einer 3D-Welt platziert wurde. Dadurch wirkt das Spiel wie ein kunterbuntes Pop-up-Buch. Ihr erkundet also hauptsächlich die Welt in 3D, es wird aber auch Abschnitte geben, in denen Ruffy in eine 2D-Sphäre hüpft. Dieser Wechsel zwischen 3D und 2D ist wahrlich nichts Neues, Super Mario Odyssey kommt da zum Beispiel in den Sinn, aber gut umgesetzt bietet es in jedem Fall eine nette Abwechslung im Gameplay eines Platformers.

Apropos Abwechslung, für diese soll besonders das sogenannte SWAP-Feature sorgen. Mit einer speziellen Fähigkeit könnt ihr Texturen aus der Spielwelt speichern und beliebig an anderen Orten wieder einfügen. So könnt ihr zum Beispiel aus Lava und Wasserfälle in erkletterbare Ranken verwandeln und auf Heuballen durch die Welt rollen. Generell versprechen die Entwickler*innen ein Erlebnis mit viel Platforming, Puzzles und sieben erkundbaren Gebieten.

Ruffy and the Riverside wird am 26. Juni für den PC, die Playstation 5, die Xbox Series X|S und die Nintendo Switch erscheinen.

