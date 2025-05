Rayman – Kommt nach 22 Jahren ein neuer 3D-Ableger des körpergliedlosen Helden?

Rayman ist eine dieser IPs von Ubisoft, die so viel Potential bieten. Nun könnte, nachdem das Prince of Persia-Franchise mit einigen neuen Titeln und einem noch ausstehenden Sands of Time-Remake wiederbelebt wurde, auch der kleine Kerl ohne Arme und Beine wieder auferstehen. Gerüchte gibt es ja schon länger, nun gibt es aber erstmals konkretere Anzeichen in Form eines Jobangebots.

3D-Animator für neues Rayman-Projekt gesucht

Seit einiger Zeit hält sich bereits das Gerücht, dass der allererste Teil der Reihe aus dem Jahre 1995 ein Remake erhalten soll. Diesbezüglich fragte Kotaku bei Ubisoft nach und erhielt am 23. Oktober 2024 tatsächlich eine Antwort. So wurde zwar das Remake des Erstlings nicht bestätigt, man verkündete aber, dass man im Ideensuchprozess sei. Ziel ist es, die Marke wieder aufleben zu lassen, weitere Informationen sollten jedoch später folgen.

Wenn es also ein neues Spiel geben sollte, dann wäre man wohl im sehr frühen Stadium. Und nun haben wir ein paar Jobangebote seitens Ubisoft, die uns zum einen vermitteln, wie früh in diesem Stadium wir uns befinden, aber auch um was für eine Art Projekt es sich handeln könnte. Das letzte Spiel der Reihe war Rayman Legends in 2013 und setzte das 2D-Platformer-Gameplay seines Vorgänger Origins fort. Der letzte 3D-Teil war der dritte Teil der Reihe und erschien 2003 und das ist wichtig zu wissen, denn die Jobangebote beziehen sich auf einen 3D-Ableger. Nun, zumindest eines von ihnen.

Da wären zunächst Anzeigen, die übrigens vom Ubisoft Studio in Milan ausgeschrieben wurden, für einen Lead FX Artist und einen Senior Game Designer, die an einer neuen Rayman-Marke arbeiten sollen. Der interessante Part ist jedoch die Jobausstellung für einen 3D Gameplay Animator. Hier ist die Rede von einem hochkarätigen AAA-Titel für die Marke Rayman. Das sind doch mal große Worte. Gut, es geht hier immer noch um Ubisoft, es ist also angebracht, ein wenig skeptisch zu bleiben. Aber Fans des kultigen Maskottchens können bei all diesen Anzeichen durchaus hellhörig werden.

Bis wir aber wirklich etwas zu einem neuen Spiel sehen würde, dürfte noch ein wenig Zeit vergehen, schließlich werden jetzt gerade erst die Stellen für das Entwicklerteam besetzt.

Quelle:

Titel: 2013 © Ubisoft