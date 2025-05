Bis zur Glotze – Bungie ist am Boden und Steam verschmilzt mit Xbox | Folge 143

News und neue Games gilt es zu besprechen. Denn in der Gaming-Welt ist wieder viel passiert! Wir sprechen bei Bis zur Glotze über die andauernden Negativschlagzeilen bei Bungie, denn dort geht es drunter und drüber. Außerdem plant Xbox wohl eine Integration von Steam und Nintendo überraschte uns mit freudigen News zur gamescom 2025!

Was passiert bei den Destiny-Machern?

Halo und Destiny sind sicher zwei Aushängeschilder, die sich Bungie auf die Fahne schreiben darf. Das neuste Werk steht allerdings unter keinem guten Stern. Wir sprechen über die aktuellen News der Plagiatsvorwürfe, einem toxischen Management und schlechten Kritiken zur Closed Alpha. Schöner ist dagegen die News von Nintendo, dass man an der gamescom 2025 teilnehmen wird. So langsam geht nämlich die Vorbereitungszeit los und wir sind schon on fire. Auch spannend sind die Xbox-Gerüchte, nach denen Steam auf der nächsten Konsole landen könnte. Was ist da dran und was für Auswirkungen hätte das?

Außerdem haben wir ein bisschen was gezockt. Tobias hat sich erneut in Spellforce verloren und hat den neuesten DLC „Children of Nor“ ausprobiert. Was taugt die Erweiterung und wie steht es generell um die Traditionsreihe? Dagegen hat Christian ein neues altes Spiel getestet. Mit Onimusha 2: Samurai’s Destiny Remaster kam eine Neuauflage eines Klassikers, welche im Westen bisher nie allzu viel Beachtung fand. Aber ist das Remaster vielleicht ein guter Einstieg dafür mal rein zu schauen? Außerdem wird nochmal eine Lanze für Clair Obscure: Expedition 33 gebrochen und wie großartig das Spiel auf so vielen Ebenen funktioniert. Also horcht mal rein in Folge 143 von Bis zur Glotze!