The Siege and the Sandfox – Stealth-Metroidvania schleicht sich auf den PC

Mit The Siege and the Sandfox kommt ein ganz besonderer Genre-Mix auf den PC. Es handelt sich um ein Metroidvania mit Pixeloptik, welches aber Stealth in sein Gameplay integriert.

The Siege and the Sandfox als orientalisches Metroidvania

Es handelt sich um ein innovatives 2D-Stealth-Metroidvania mit Parkour-Elementen. Die Spieler erkunden den majestätischen Palast in der alten Wüstenstadt Kariman, die vom benachbarten Königreich belagert wird, und wagen sich auch in die verzweigten, darunterliegenden Ruinen. Man muss dynamische Parkour-Fähigkeiten meistern und mit List und Tücke die wahre Bedrohung aufdecken, die ihren Ursprung im Wüstensand hat. Um nicht von den Palast-Wachen entdeckt zu werden, muss der Sandfuchs stetig seine Skills verbessern und kann auch Verbündete gewinnen, die ihm bei seiner Mission hilfreich zur Seite stehen.

„Wir haben einen einzigartigen, detaillierten Pixel-Art-Stil geschaffen, der sich warm und auch nostalgisch anfühlt, aber gleichzeitig unseren ganz eigenen Charakter hat. Wir wollten ein visuell beeindruckendes Indie-Pixelart-Spiel kreieren, das sich von den bereits erhältlichen Spielen abhebt. Unsere Künstler haben alles von Hand gemalt, von Frame-by-Frame-Animationen über Normal Maps bis hin zu Texturen und zusätzlichen Details, Effekten und dem Feinschliff. Unsere Code- und Design-Teams haben unermüdlich daran gearbeitet, 2D in der Unreal-Engine umzusetzen, um die hervorragende Beleuchtung und vielen Features der Engine zu nutzen und die viele Arbeit wirklich zur Geltung zu bringen. Wir hoffen, dass die Spieler die Leidenschaft und Entschlossenheit zu schätzen wissen, die in die Entwicklung von The Siege and the Sandfox eingeflossen sind“, erklärt Olly Bennett, CEO von Cardboard Sword. „Unsere Priorität für das Spiel war es, ein stimmungsvolles und bedeutungsvolles 2D-Stealth-Game zu entwickeln. Es war eine große Herausforderung, sich auf diese zwei Dimensionen zu beschränken, vor allem ohne die Möglichkeit, Gegner zu töten. Wir mussten mit der Vertikalen und cleveren Plattform-Fähigkeiten experimentieren, um jede Begegnung mit einem Gegner in ein eigenes Rätsel zu verwandeln, das man lösen muss. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie die Spieler durch unseren Parkour-Plattformer navigieren. Besonders gespannt sind wir auf die Reaktionen unserer enthusiastischen und unterstützenden Fans, die uns auf dieser Entwickler-Reise begleitet haben.“

The Siege and the Sandfox ist ab sofort für PC auf Steam, im Epic Games Store, bei GOG und Humble erhältlich.

Quelle: Pressemitteilung

Titelbild: 2025 © Cardboard Sword