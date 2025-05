Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 21.2025

Es wartet eine der vollgepacktesten Wochen des Jahres in dieser Releasevorschau auf euch. Sehr viele Entwickler*innen haben diese Woche als Zeitpunkt für die Veröffentlichung ihrer Spiele gewählt. Ob es Zufall ist oder einfach nur ein guter Zeitpunkt für Releases kurz vor dem Summer Game Fest, das können wir euch nicht sagen. Aber was wir euch sagen können ist, dass sicher für jeden Spielegeschmack etwas dabei sein sollte.

Mal wieder eine sehr vollgepackte Releasevorschau

9 Kings (PC) – 19. Mai

Ein taktisches Roguelike mit Elementen aus Echtzeit-Strategie, Deckbuilder und Citybuilder.

Frog Legs (PC) – 19. Mai

Dieses Spiel beantwortet die Frage, wie es wohl aussehen würde, wenn Frogger ein Ego-Shooter im Stile vom originalen Doom geworden wäre.

Nitro Express (PC) – 19. Mai

Ein retro-esquer 2D Pixelshooter mit kleinen Anime-Mädchen und großen Geschützen.

15th Prison (PC) – 20. Mai

Ihr plant in diesem Horrorspiel einen Ausbruch aus einem Gefängnis, in dem es nicht mit rechten Dingen zugeht.

Hotel Architect (PC) – 20. Mai

Ganz überraschend geht es in diesem Spiel darum, ein eigenes Hotel aufzubauen und zu verwalten.

Kathy Rain 2: Soothsayer (PC) – 20. Mai

Ein Point’n’Click-Thriller in 16-bit-Optik.

RoadCraft (PC, PS5, XSX) – 20. Mai

Wenn die Straßen in Deutschland schon so eine Katastrophe sind, dann könnt ihr sie hier wenigstens virtuell mit Baggern und Walzen instand setzen.

The Mosquito Gang (PC) – 20. Mai

Ein asymmetrischer Multiplayertitel, in welchem vier Spieler*innen als Moskitos einem mit Fliegenklatsche bewaffneten Menschen auf die Nerven gehen.

The Siege and The Sandfox (PC) – 20. Mai

Ein 2D-Stealth-Metroidvania mit orientalischem Flair.

Bonaparte – A Mechanized Revolution (PC) – 21. Mai

In diesem taktischen Strategiespiel lernt ihr, wie die Geschichte zur Zeit Napoleons ausgesehen hätte, wenn es Kampfmechs gegeben hätte.

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 21. Mai

Ein gemütliches Zeitreiseabenteuer mit viel Erkundung, Aufbau und Kampf gegen knuffige Monster.

JDM: Japanese Drift Master (PC) – 21. Mai

Ein Rennspiel, bei welchem ihr den Fokus natürlich aus dem Titel entnehmen könnt, es geht hauptsächlich um das Driften.

Monster Train 2 (PC, PS5, XSX, Switch) – 21. Mai

Der Zug voller Monster, in dem strategische Kartenduelle gespielt werden, fährt eine zweite Runde.

Tales of Seikyu (PC) – 21. Mai

Achtung, Verwechslungsgefahr: Hierbei handelt es sich nicht um einen neuen Teil der beliebten JRPG-Reihe, sondern um ein gemütliches Farmingspiel, bei welchem euch japanische Yokai-Monster bei der Feldarbeit helfen.

Among the Whispers – Provocation (PC) – 22. Mai

Ihr erkundet Häuser auf der Suche nach dem Übernatürlichen.

An Amazing Wizard (PC) – 22. Mai

Ein Roguelike-Metroidvania, bei welchem ihr diverse Zaubersprüche miteinander kombinieren könnt, welches euch mit 120 Zaubern unendlich viele Kombinationen ermöglicht.

Blades of Fire (PC, PS5, XSX) – 22. Mai

Ein Fantasy-Action-Adventure mit dem besonderen Feature, außergewöhnliche Waffen mit magischen Effekten in einem einzigartigen Schmiedesystem herzustellen.

Bloodshed (PC) – 22. Mai

Ein FPS-Roguelite, welches optisch sehr an die Anfänge des Ego-Shooter-Genres erinnert.

Bugtopia (PC) – 22. Mai

Ihr sammelt Käfer, haltet sie in eurem Terrarium und züchtet sogar neue Kombinationen.

City Tales: Medieval Era (PC) – 22. Mai

Ich denke es erklärt sich von selbst dass es in diesem Spiel darum geht, eine Stadt im Mittelalter aufzubauen.

Deliver At All Costs (PC, PS5, XSX) – 22. Mai

Ihr seid Paketlieferant und die Pakete müssen unter allen Umständen an ihren Zielort, ohne Rücksicht auf Verluste.

Glum: A Wicked Misadventure (PC) – 22. Mai

Ihr seid ein miesgelaunter Goblin mit einem magischen Stiefel, der alles zu Klump zertritt.

Grandma, No! (PC) – 22. Mai

In diesem Spiel stellt ihr als ulkige Oma allerlei Unsinn und Verwüstung an.

Mobile Suit Gundam Seed: Battle Destiny Remastered (PC, Switch) – 22. Mai

Dieses Spiel freut sicher alle Fans der Gundam-Reihe, kommt es doch erstmals mit englischer Lokalisierung und überarbeiteter Grafik daher.

Survive the Fall (PC) – 22. Mai

Ein Mix aus Survival und taktischer Strategie in einer postapokalyptischen Spielwelt nach dem Einschlag eines Meteoriten.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown (PC) – 22. Mai

Die vier Kampfschildkröten mal anders, in diesem Titel geht es diesmal ein wenig taktischer zu.

Trident’s Tale (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 22. Mai

Ein Piratenabenteuer mit Erkundung alter Ruinen, dem Kampf gegen Skeletten und dem Segeln auf den sieben Weltmeeren.

Worshippers of Cthulhu (PC, PS5, XSX) – 22. Mai

Hey schau mal, noch ein Cthullu-Spiel, diesmal in Form eines Citybuilders.

Youtubers Life 3 – Stream Together! (PC) – 22. Mai

Wieder einmal müsst ihr die neuen Stars in der Influenzer-Szene erschaffen, diesmal mit Fokus auf Livestreams.

Zombie Army VR (PC, PS5, MetaQuest) – 22. Mai

Zombies, eine VR-Brille und wuchtige Waffen, ich denke der Rest erklärt sich von selbst.

Garden of Witches (PC) – 23. Mai

Ein Roguelite, dessen knuffige Optik euch nicht von der Herausforderung in den Kämpfen ablenken sollte.

Onimusha 2: Samurai’s Destiny [Remaster] (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 23. Mai

Auch Teil zwei der legendären Reihe bekommt eine Neuauflage.

SEDAP! A Culinary Adventure (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 23. Mai

Ein kooperatives Kochabenteuer, bei welchem ihr die Zutaten für eure Mahlzeiten aber selbst jagen müsst.

Tinkerlands (PC) – 23. Mai

Ein Survival-Abenteuer mit Retro-Pixeloptik, in welchem ihr eure Siedlung aufbaut, Werkzeuge craftet, Monster besiegt und die Welt erkundet.

Twilight Wars (PC) – 23. Mai

Ein taktischer Dungeon Crawler in einem futuristischen Cyberpunk-Setting.

Alien Market Simulator (PC) – 25. Mai

Wenn uns nach und nach die Simulatoren mit Berufen auf der Erde ausgehen, dann gehen wir halt in den Weltraum und eröffnen einen Supermarkt für Aliens.

So, Releasevorschau ist abgehakt. Ich muss sagen, bei solch einer großen Anzahl an neuer Spiele den Überblick zu behalten, kann schon schwierig sein. Nichtsdestotrotz werden wir auch wieder nächste Woche an Ort und Stelle sein, um euch über die neuesen Releases zu informieren.

Titelbild: 2025 © Cardboard Sword | 2025 © 505 Games