Gewinnspiel – Wir verlosen 2x zwei Kinotickets für ‚Mission: Impossible – The Final Reckoning‘ (Kinostart: 21. Mai 2025)

Unser Leben ist die Summe unserer Entscheidungen. Tom Cruise ist Ethan Hunt in Mission: Impossible – The Final Reckoning.

An der Seite von Tom Cruise spielen Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Angela Bassett, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell und Frederick Schmidt. Regie führte Christopher McQuarrie, basierend auf der von Bruce Geller kreierten Fernsehserie. Produzenten sind Tom Cruise und Christopher McQuarrie. Executive Producers sind David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger und Chris Brock.

© 2025 Paramount Pictures Germany GmbH / Kinostart ist der 21. Mai 2025

Was gibt es zu gewinnen?

Lachen macht glücklich! Wir verlosen zusammen mit Paramount Pictures Germany GmbH zum Kinostart von Mission: Impossible – The Final Reckoning insgesamt vier Freikarten plus zwei exklusive Hoodies für euch. Gewinner:in 01-02: 1x zwei Freikarten für Mission: Impossible – The Final Reckoning (beim Einlösen sind die lokal gültigen Bedingungen zu beachten) (dieser wird unmittelbar direkt am 26. Mai 2025 per E-Mail an den Gewinner / die Gewinnern nach der Auslosung mitgesendet) plus ein exklusiven Mission Impossible Hoodie in Größe L (dieser wird per Post nachträglich versendet).

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf TikTok.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Jede Legende braucht ein Highlight Welchen Film mit Tom Cruise findest Du bislang am besten?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 25. Mai 2025. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Paramount Pictures für die Bereitstellung der Preise.