Gewinnspiel – Wir verlosen 2x ‚MR. NO PAIN‘ als VoD-Apple TV Code zum Heimkinostart (Paramount Pictures)

Ungewöhnlich verstörende Schock-Momente, gepaart mit beeindruckender Action und humorvollen Elementen kommen nun völlig schmerzfrei ins Heimkino: In MR. NO PAIN überrascht ein ganz normaler Durchschnittstyp seine brutal kämpferischen Gegner. Nathan Caine, ein schüchterner Bankangestellter aus San Diego, leidet an einem seltenen Gendefekt, der ihn körperlichen Schmerz nicht spüren lässt. Als bei einem Überfall seine Kollegin und heimliche Liebe Sherry entführt wird, sieht er sich gezwungen zu handeln. Entschlossen, sie zu retten, stürzt er sich in ein gefährliches Abenteuer – und setzt dabei seine einzigartige Fähigkeit auf Leben und Tod ein.

MR. NO PAIN begeistert mit einem hochkarätigen Cast rund um Jack Quaid („The Boys“, „Scream (2022)“), Amber Midthunder („Prey“, „Roswell, New Mexico“), Ray Nicholson („Out of the Blue“), Betty Gabriel („Get Out“, „The Purge: Election Year“) und Jacob Batalon („Spider-Man“-Reihe). Die Actionkomödie von den Regisseuren Dan Berk und Robert Olsen („Villains“) erzählt die außergewöhnliche Geschichte eines Durchschnittstypen, der unfähig ist körperliche Schmerzen zu empfinden. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Lars Jacobson. Produziert wurde MR. NO PAIN von Drew Simon, Tory Tunnell, Joby Harold, Sam Speiser, Matt Schwartz und Julian Rosenberg.

© 2025 Paramount Pictures Germany GmbH / ab 19. Mai als Download, ab 5. Juni 2025 als Video on Demand und ab 26. Juni 2025 als 4K Ultra HD Steelbook, Blu-ray und DVD erhältlich.

Was gibt es zu gewinnen?

Schmerzen werden überbewertet Wir verlosen zusammen mit Paramount Pictures Germany GmbH zum Heimkinostart von MR. NO PAIN zwei Codes des Films für euch. Gewinner:in 01-02: 1x MR. NO PAIN als digitaler Video-on-Demand Code für Apple TV (ehemals iTunes)

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf TikTok.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Einen Lieblingsfilm muss es geben... Welchen Film mit Jack Quaid findest Du bislang am besten?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 01. Juni 2025. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Paramount Home Entertainment Germany für die Bereitstellung der Preise.