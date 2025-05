The Precinct – Neue Action als Polizist im Amerika der 80er Jahre

The Precinct ist das neuste Polizeispiel in der Videospielwelt, in dem ihr als frischgebackener Polizist die Straßen der fiktiven Stadt Averno City sichern sollt. Die Entwickler versprechen euch dabei dynamische Action durch Verfolgungsjagden, Schießereien aber auch Ermittlungsarbeit.

The Precinct will mit Open World und Sandbox glänzen

Hier wird nicht nur scharf geschossen, nein, The Precinct liefert euch auch eine durchgängige Geschichte. Nachdem euer Vater, natürlich ebenfalls Polizist, ermordet und beerdigt wurde, kommt ihr frisch von der Akademie an die Wache in Averno City. Die Stadt ist hochkriminell und beherbergt verschiedene Gangs, die mit ihren Konflikten den Bewohnern und vor allem dem Gesetz Probleme bereiten. Außerdem scheint es im Hintergrund eine Verschwörung im Bezug auf die Gangs zu geben, die auch mit dem Mord am eurem Vater zusammenhängen könnte. Dieses Mysterium zu lösen ist der rote Faden im Spiel.

Überzeugen soll euch aber vor allem das Gameplay. Im Trailer können wir sehen wie man als Spieler sowohl zu Fuß Verbrechen bekämpfen kann, als auch per Auto, indem man Verbrecher in ihren Autos rammt und stellt. Es gibt sogar die Möglichkeit die Verfolgung in einem Helikopter zu übernehmen. Zur seriösen Polizeiarbeit in Amerika gehören natürlich auch Schusswechsel mit Kriminellen, wobei dem Spieler auch verschiedene Waffen zur Verfügung stehen sollen. Während ihr über die offene Karte flitzt sollen sich auch spontane Verbrechen ereignen, denen ihr nachgehen könnt, wodurch die Entwickler eine gewisse Dynamik versprechen. Außerdem kann man sich auch Kollegen für große Einsätze als Unterstützung dazu holen.

The Presinct kostet rund 30 Euro und ist verfügbar auf Steam, PlayStation und XBox. Auf Steam könnt ihr momentan sogar noch einen Rabatt von 15 % mitnehmen. Den Trailer zum Launch findet ihr unten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Titelbild: © 2025 Fallen Tree Games Ltd.

Quelle: Kwalee via Pressemitteilung