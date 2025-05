Spellforce: Conquest of Eo – Der neuer DLC erweitert die Lore und das Gameplay ungemein

Spellforce: Conquest of Eo rückt mit Children of Nor die Dunkelelfen in der Fokus und bietet neben neuer Mechaniken fürs ganze Spiel endlich auch eine neues und interessantes Handwerk. Der Astromant nutzt die Macht der Sterne und soll frischen Wind ins Spiel bringen.

Children of Nor hebt die Dunkelelfen hervor

In Spellfocre: Conquest of Eo gab es zwar schon Helden als Elfen und Dunkelelfen, aber das wars eben auch. Die Elfen boten uns lediglich ganz gute Bogenschützinnen. Mit dem DLC kommen nun ganze acht Einheiten der Dunkelelfen, also der Kinder von Nor, aufs Schlachtfeld. Passend für das militaristische und sehr grausame Volk warten sie mit dunkler Hexerei und gnadenlosen Kriegern auf und bedienen sich viel des Statuseffekts Gift. Und auch wenn nur die Dunkelelfen den Mond verehren, so nimmt dieser nun in der Kampagne eine kleine Rolle ein. Je nach Mondphase wirken auf der Karte unterschiedliche Effekte. Neu sind außerdem ein paar Quests sowie eine neue Fraktion der Dunkelelfen. Im Trailer, den ihr auch unten findet, sehen wir eine fliegende Stadt, die scheinbar eine andere Stadt angreift. Wer sich gut mit ihr stellt kann dort aber Einheiten und Items erwerben.

Besonders interessant ist das neue Handwerk des Astromanten. Dieser orientiert sich an Sternebildern und benutzt dabei vor allem Edelsteine verschiedenster Art sowie Sternenstaub. Durch das Bilden von Konstellationen der Sterne können die Weltkarte ansich und die eigenen Armeen modifiziert werden. Ebenfalls mit von der Partie ist ein neuer Zirkelmagier, der Dunkelelf Zahaar die Schlange. Er scheint vor allem mit Gift und Intrigen zu arbeiten. Da ein neues Achivement bei Steam davon spricht, dass auch der Spieler Infiltrationen durchführen kann, sind wir gespannt was es damit im Spiel auf sich hat.

Children of Nor könnt ihr für rund 13 Euro bei Steam, PlayStation und XBox erwerben. Das 4X Spiel Spellforce: Conquest of Eo selbst kostet rund 30 Euro. Wer sich beeilt kann aber momentan einen dicken Rabatt von 60 % bei Steam nutzen, da dort die gesamte Spellforce Spielereihe runtergesetzt ist, welche wir euch auch wärmstens empfehlen können.

Titelbild: © 2025 THQ Nordic

Quelle: Owned by gravity via Steam