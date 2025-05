Minecraft – Neues Upgrade lässt euch die Next-Gen-Grafik testen

Auf Minecraft wartet das größte grafische Upgrade aller Zeiten und ihr könnt bereits jetzt schon testen, wie es aussieht. Denn das neue Grafik-Pack, welches der neue Standard sein soll, befindet sich nämlich schon im neuen Update 1.21.80. Aber wie könnt ihr darauf zugreifen und wird eure Plattform überhaupt unterstützt?

So könnt ihr schon heute Vibrant Visuals in Minecraft testen

Es nennt sich Vibrant Visuals. Das ist die neue Grafik-Einstellung, die Minecraft eine ganze Ecke hübscher aussehen lässt, als zuvor. Wir sprechen hier natürlich von den Standard-Einstellungen und nicht über die Mods, denn hier sind ja kaum Grenzen gesetzt. Für all jene, die sich nicht mit Mods befassen möchten oder nicht auf dem PC unterwegs sind, dürfte das Update aber ein kleiner Game Changer sein. Vibrant Visuals ist bei manchen Usern mit dem neuen Update tatsächlich automatisch schon als neuer Standard ausgewählt. Falls das bei euch nicht so ist, könnt ihr es aber sehr einfach aktivieren. Ihr geht einfach in die experimentellen Einstellungen, wenn man eine neue Welt erstellt oder eine vorhandene bearbeitet. In den Grafikeinstellungen findet sich dann die Vibrant Visuals Option, die man dann nur noch ankreuzen muss. Schon erstrahlt euer Minecraft im neuen Look. Ihr könnt dabei noch auswählen, ob ihr Grafikqualität oder Performance bevorzugt, je nachdem welches System ihr verwendet, macht das durchaus Sinn. Vibrant Visuals soll mit allen Geräten kompatibel sein, auf denen Minecraft bereits heute läuft. Sprich: Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series, PC, iOS (A12, M1 oder besser) und auf Android (Adreno 640, Mali-G68, Mali-G77, Xclipse 530 oder besser). Die Nintendo Switch wird aktuell noch nicht unterstützt. Möglicherweise arbeitet man hier aktuell an einem entsprechenden Patch. Gleiches gilt für eine mögliche Switch 2-Version.

Da sich der Grafikmodus aktuell immer noch in Entwicklung befindet, muss man mit Veränderungen rechnen. Idealerweise sind das aber Verbesserungen. Aktuell wird bspw. der Splitscreen-Modus noch nicht unterstützt. Es ist allerdings unklar, ob sich das umsetzen lassen wird. Zudem sind Texture Packs und Welten-Pakete noch nicht mit dem Modus kompatibel, aber immerhin Addons, Skins und Persona-Elemente aus dem Marketplace.

Quelle: Mojang

Bild: 2025 © Mojang/ Microsoft