Bis zur Glotze – Angespielt: Mit Forza Horizon 5, Sunderfolk & V Rising | Folge 142

Nach den ganzen News der letzten Wochen müssen wir in Bis zur Glotze mal wieder über Spieleeindrücke sprechen! Denn wir haben zuletzt so einige Games gezockt und wir sprechen in dieser Folge darüber welche das sind und wie sie uns gefallen haben.

Mit Forza Horizon 5, Sunderfolk und V Rising

TT – Tobi und Tobias. Unsere beiden Redakteure haben sich für Folge 142 eingefunden, um über die Titel zu sprechen, die sie zuletzt gespielt haben. Da kam auch ein bisschen was zusammen. Tobi hat sich beispielsweise Forza Horizon 5 zur Brust genommen. Wer hätte vor Jahren gedacht, dass eine der wichtigsten Xbox-Marken plötzlich für Playstation erscheint? Doch mit der neuen Strategie plant Microsoft die Spiele auf jede Plattform zu bringen. Damit grätscht man auch auf Playstation in eine unbefleckte Nische, nachdem es mit Gran Turismo zwar einen Konkurrenten für Forza Motorsport gibt, aber keinen für die Forza Horizon Reihe. Daher unbedingt mal rein hören, wie das Ganze auf der PS5 funktioniert.

Tobias dagegen hat es bekanntermaßen weniger mit Autos, Asphalt und quietschenden Reifen. Bei ihm war mal wieder Fantasy-Stimmung. Zum einen ist er nach einiger Zeit wieder in V Rising abgetaucht. Denn seit dem Early-Access Launch hat sich hier einiges getan und das empfand er als durchaus positiv!

Zudem hat er sich mit dem rundenbasierten Strategiespiel Sunderfolk auseinandergesetzt. Der Clou: Das Spiel benötigt euer Smartphone, welches als Controller fungieren soll. Das Spiel ist nämlich vor allem für lokale Multiplayer-Action ausgelegt und erinnert dabei vor allem an Brettspiele! Aber wie gut geht das Konzept auf? Zum Abschluss sprechen wir noch über das bereits vielfach gelobte Split Fiction, dem Nachfolger von It Takes Two. Wenig überraschend konnten sich weder Tobi, noch Tobias der Magie entziehen und waren schwer begeistert von dem Koop-Abenteuer.

Timestamps

(00:01:13) – V Rising

(00:16:11) – Forza Horizon 5

(00:39:18) – Sunderfolk

(00:50:25) – Split Fiction